BTS: Drama Jirisan se estrena sin el OST de Jin; ¿Cuándo lanzarán la canción?

Esta mañana fue el estreno del drama coreano 'Jirisan' el cual se volvió tendencia en Twitter debido a que el ARMY estaba muy emocionado por escuchar el OST, el cual sería interpretado por Jin de BTS. Sin embargo, el tema principal no se reveló en este primer episodio, desatando la incertidumbre entre el fandom que se pregunta cuándo se lanzará la canción.

Hace unas semanas se dio a conocer que el vocalista de Bangtan sería el encargado de amenizar el k-drama de la televisora TvN. De inmediato los fans de la banda de k-pop se entusiasmaron, pues esta sería la primera vez que el mayor de la agrupación participa en solitario en un OST.

La primera vez que Jin participó en el tema principal de un drama fue junto a V con “Even if I die, it’s you”, el cual formó parte del soundtrack de Hwarang: The Beginning, donde Taehyung hizo su debut como actor, convirtiéndose en el primer miembro del grupo de k-pop en ser parte de un melodrama.

¿Por qué no se estrenó la canción de Jin en Jirisan?

Los fans de BTS estuvieron muy pendientes de la transmisión de Jirisan por medio de la plataforma iQIYI, la cual emitió el primer capítulo gratis. Sin embargo, mientras avanzaba el primer episodio no se puedo escuchar la canción de Jin, ¡ni siquiera al final de la transmisión!.

Algunos preguntaron qué había pasado, pues momentos antes el llamado Worldwide Handsome había anunciado que el primer capítulo se transmitiría este 23 de octubre y había pedido al ARMY que le dieran mucho amor a la producción surcoreana.

Jin tampoco sabe cuándo se escuchará su canción Foto: Especial

El artista fue cuestionado sobre si sabía cuándo se lanzaría su tema a lo que sólo contestó: “Se dijo que (el OST saldrá) en la mitad del drama, ¡¡pero no lo sé bien!!”. Ante esta respuesta, algunos fans afirmaron que tal vez se revelará en noviembre cuando la historia ya haya avanzado y la historia de amor por fin comience.

En tanto, el ARMY ha pedido que no se pierdan los capítulos de este k-drama protagonizado por Joo Ji Hoon y Jun Ji Hyun, la actriz mejor pagada de Corea del Sur, quienes interpretan a dos guardabosques que intentan desenterrar un misterio que ocurre en lo alto de la montaña.

SIGUE LEYENDO:

BTS: La tierna reacción de unos niños sordos al ver el lengua de señas en Permission To Dance: VIDEO

BTS: ¿Cuánto cuesta viajar con los idols? Tienes que pagar MILLONES de wones

BTS: Ellas son TODAS las mujeres que han sido RELACIONADAS con los miembros | FOTOS