Mejores doramas coreanos de Netflix que debes ver esta semana

Tras la pandemia, Netflix se posicionó como una de las plataformas de streaming más usada en México, ya que tiene un amplio catálogo para disfrutar de tus series y películas favoritas.

Mes con mes, la plataforma actualiza su colección con las mejores novedades del mundo del entretenimiento, producciones originales hechas en otros países o clásicos que nunca pasan de moda.



"Squid Game", su más reciente estreno, se posicionó como la serie más vista de Netflix, aunque no es la primera vez que apuesta por los llamados doramas coreanos. Actualmente puedes encontrar diversas historias de todo tipo de género, incluso si no eres fan de este tipo de series, hay recomendaciones que seguramente te engancharán.

Doramas coreanos para ver en Netflix

Hello Monster

Dorama coreano protagonizado por Seo In Guk. La trama se centra en el equipo de investigación de crímenes especiales. Lee Hyun es un gran perfilador de criminales, tiene un pasado que lo obliga a ser frío y serio con los demás. Cuando regresa a Seúl, es asignado a una misión junto al detective Myong Woo, con quien no se lleva bien.



Junto a su compañera Cha Ji An, deberán aprender a trabajar en equipo para atrapar a uno de los criminales más peligrosos que ha estado fuera por 20 años.

Exactly What's Going On?

Drama coreano de comedia que sigue la vida de una mujer de 40 años que vive enamorada de un joven de 25. Sin embargo, sabe que no tiene ninguna oportunidad con él. Su suerte cambia cuando pide un deseo para ser más joven, pero termina convertida en una niña de 10 años.

Spark

K-Drama para ver en Halloween que sigue la vida de Son Ha Neul, una chica que pierde a sus padres debido a un accidente, por lo que se refugia en casa de su mejor amiga. Trabaja medio tiempo para sobrevivir y en uno de sus empleos conoce a Yoo Ga On. Él es un joven que pertenece a la banda Dexter, pero ambos son alcanzados por una estrella fugaz que los hace desarrollar una habilidad sobrehumana.