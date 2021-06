¿Quién es Seo In Guk? Conoce al guapo protagonista del drama Doom At Your Service

¿Quién es Seo In Guk? Es un actor y cantante que actualmente protagoniza el drama de fantasía "Doom At Your Service" junto a Park Bo Young. Aquí todo sobre este guapo idol coreano que está llamando la atención.

Seo In Guk nació el 23 de octubre de 1987, tiene 33 años, en edad coreana son 34. Su lugar de nacimiento fue en la ciudad de Ulsan, Corea del Sur.

El actor trabaja bajo la agencia de entretenimiento Story J Company y tiene una gran trayectoria en dramas y como idol de pop coreano.

Seo In Guk nació en una familia humilde, incluso se dedicaba a la colecta de materiales reciclables para tener ingresos económicos. Entre sus curiosidades, está su amistad con la actriz Goo Hye Sun, protagonista de Boys Over Flowers.

A la edad de 10 años, comenzó su sueño como cantante y cuando era más grande ingresó a la Universidad de Daebul. Ahí estudió la carrera de Música Aplicada, también audicionó para varias compañías de entretenimiento K-pop y fue admitido en el concurso Superstar K de la cadena Mnet y logró ser el ganador.

Debut de Seo In Guk

El actor coreano logró debutar como cantante en 2009 con el álbum Calling You, desde entonces ha tenido varios lanzamientos musicales.

Dramas de Seo In Guk

Su carrera en la actuación comenzó con Love Rides the Rain. Entre los dramas coreanos de Seo In Guk, se encuentran "Navillera" de Netflix, "Master's Sun", "Respond 1997", "King of High School Life Conduct" y "Abyss", entre otros

Doom At Your Service, el drama de fantasía que debes ver

Actualmente, el actor Seo In Guk protagoniza "Doom At Your Service", drama de fantasía disponible en Viki. La trama gira en torno a "Myeol Mang", una deidad del cielo que ayuda a los humanos a cumplir sus deseos.



Cuando conoce a la protagonista, Tak Dong Kyung, tendrá que ayudarla a tener la vida perfecta durante 100 días, pero luego de ese tiempo tendrá que morir, ya que fue diagnosticada con un tumor canceroso. Sin embargo, su destino cambiará cuando el amor se haga presente entre ambos.

kma