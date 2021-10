Netflix: 3 Dramas coreanos sobre historias paranormales para disfrutar en Halloween

¿Qué ver en Netflix para Halloween? La época favorita de muchos ya llegó a la plataforma de streaming. El mes de octubre es ideal para los maratones de historias de terror sobre demonios, asesinos seriales o leyendas urbanas. Checa estos doramas coreanos sobrenaturales que te atraparán.

Si eres de los valientes que se atreve a ver películas como "El Conjuro", "Annabelle", o los clásicos de terror, estas recomendaciones son para ti.



El terror de Asia se ha catalogado como uno de los más oscuros y crudos, no por nada "The Medium" es considerada la cinta más terrorífica del 2021. Además, se han realizado varias adaptaciones hollywoodenses de "El Aro", "La Maldición" y próximamente "Train to Busan".

Netflix tiene para ti una gran oferta de series y películas para disfrutar en Halloween, entre ellas doramas coreanos que te sacarán más de un susto.

Doramas de terror en Netflix

The 8th Night

Este dorama de terror sobrenatural cuenta la historia de dos demonios que hace 2500 años atormentaron a los humanos antes de ser encerrados y sellados en unas tumbas. Sin embargo, en la época actual los monjes Ha Joong y Cheong Seok descubren que se han liberado y buscan venganza.



Para ello, irán en busca del sacerdote que puede ayudarlos a sellarlos de nuevo, también aparece "Aeran", una joven misteriosa que posee un oscuro secreto y es clave para acabar con el mal.

The guest

Drama coreano de terror que sigue la vida de un psíquico, un sacerdote y una detective que unen fuerzas para acabar con un misterioso mal que ha causado varios crímenes misteriosos. Yoon Hwa Pyung es miembro de una familia de chamanes y un vidente, él ayuda a los que son poseídos por demonios.



Choi Yoon es un sacerdote que evita cualquier relación con los demás, es un experto en exorcismos. Por último está Kang Kil Young, una detective que no cree en lo paranormal, hasta que se enfrenta a un caso lleno de maldad.

Possessed

Dorama de Netflix que sigue la vida de Kang Pil Sung, un detective muy bueno en su trabajo, aunque es perezoso y muy rudo, pero tiene un buen corazón. Hong Seo Jung es una psíquica muy hábil, aunque mantiene esta habilidad en secreto. Cuando el protagonista debe investigar un caso sobrenatural, acude a su ayuda mientras se enamora de ella. Los peligros que deberán enfrentar no son de este mundo.