BTS: Jin cantará el tema principal del drama Jirisan ¿Cuándo y dónde verlo?

La cadena de televisión surcoreana tvN informó que Jin de BTS será parte de la banda sonora del nuevo drama coreano 'Jirisan', el cual está a pocas semanas de estrenarse. La noticia sorprendió al ARMY, pues este trabajo será su primer OST en solitario.

El miembro mayor de Bangtan interpretó junto a V el tema “Even if I die, it’s you”, el cual formó parte del soundtrack del K-drama Hwarang: The Beginning, donde Taehyung hizo su debut como actor, convirtiéndose en el primer miembro del grupo de k-pop en ser parte de un melodrama.

Aunque los fans desean ver al llamado Worldwide Handsome protagonizar algún dorama en los próximos meses, están emocionados porque los productores han puesto la mirada en él para cantar el tema principal, lo que eleva las esperanzas de que en un futuro lo consideren para que haga su debut en una serie surcoreana.

Jin cantará el tema principal de Jirisan Foto: Especial

¿De qué trata Jirisan?

El canal tvN celebra su 15 aniversario, así que como parte de los festejos lanzó una producción especial: Jirisan, la cual estará dirigida por Lee Eung Bok, conocido por trabajos como Goblin, Sweet home, entre otros, y la escritora Kim Eun Hee, guionista de la serie de Netflix 'Kingdom'.

El proyecto, antes llamado Cliffhanger, tendrá como protagonistas a Joo Ji Hoon y Jun Ji Hyun, la actriz mejor pagada de Corea del Sur, quienes interpretarán a dos guardabosques que intentan desenterrar un misterio que ocurre en lo alto de la montaña.

¿Cuándo se estrena Jirisan?

El estreno de Jirisan está programado para el 23 de octubre por la cadena de televisión surcoreana tvN y por la plataforma iQIYI. Hasta el momento se conoce que tendrá un total de 18 capítulos y se espera que en los próximos días se den más detalles de la duración y los días en los que se emitirá.

En tanto, sobre la participación de Seokjin, la producción de la banda sonora indicó que en más adelante anunciarán la fecha de lanzamiento oficial de la pista.

El integrante mayor de BTS ha demostrado su talento como solista, un claro ejemplo son “Epiphany” y “Moon”. Ahora tendrá la oportunidad de interpretar el tema principal de este K-drama considerado el más esperado de la segunda mitad del 2021.