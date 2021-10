BTS: Doramas con canciones de Bangtan en el OST, ¿cuáles son y dónde verlos?

¿En qué doramas aparece BTS? Los idols coreanos son los representantes principales de la cultura coreana a nivel mundial, no por nada fueron los invitados del presidente para participar en la Asamblea General de la ONU. También han sido referencia en varios dramas coreanos, incluso participaron en la banda sonora.

En las series de Asia es común los cameos y actuaciones especiales de actores o personajes populares de los doramas. BTS ha aparecido en menciones, canciones, álbumes o fotos en algunas escenas.



En Netflix puedes ver varios de los doramas con referencias a BTS, pero también puedes escuchar las canciones que han compuesto e interpretado para reconocidas series que se han estrenado a lo largo de los años. Estos son los dramas que tienes que ver y donde Bangtan prestó su voz.

Doramas con canciones de BTS

Itaweon Class

Dorama de Netflix protagonizado por Park Seo Joon, actor que saldrá en Captain Marvel 2. Al ser amigo de V, el idol de BTS compuso e interpretó la canción "Sweet Night".



La trama sigue la vida de Park Saeroyi, un joven estudiante que es expulsado de su escuela luego de meterse en una pelea con el abusón. Además, su padre muere en un accidente, provocado por el mismo matón, por lo que decide cobrar venganza, pero es arrestado y enviado a prisión. Tras salir libre, tiene el sueño de abrir un restaurante al igual que su padre.

Hwarang

Drama de época protagonizado por V de BTS, el idol también participa en la banda sonora junto a su compañero Jin con la canción "Even If I Die, It's you". Puedes ver la serie en la plataforma de Viki; la trama sigue la vida del grupo de guerreros "Caballeros Flor". Estos jóvenes de élite viven en el Reino de Silla y luchan por valores como el amor.

Signal

Dorama japonés donde BTS interpreta la canción principal Don't Leave Me, por el momento no está disponible para ver en ninguna plataforma. La trama sigue la vida de Saegusa Kento, un niño que presenció el secuestro de una de sus compañeras, cuando es encontrada muerta, la policía es incapaz de encontrar al culpable.



Años después, Kento desarrolla una desconfianza hacía la ley y la justicia, pero aún así se convierte en un agente y perfilador criminal. Cuando encuentra un walkie-talkie, es capaz de ponerse en contacto con un oficial del pasado, ambos se ayudarán a resolver crímenes de hace tiempo.