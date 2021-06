Netflix: Los dramas coreanos con referencias a BTS que puedes ver en la plataforma

¿En qué dramas coreanos aparece BTS? Los idols son uno de los referentes más importantes de Corea del Sur gracias a su fama mundial, por ello, se han convertido en embajadores de turismo nacionales, pero además, son una de las imágenes más reconocidas del K-pop. Conoce sus menciones, apariciones y referencias en doramas.

Aunque solo Taehyung ha debutado como actor gracias al drama de época "Hwarang", Jin también ha externado su deseo de incursionar en la actuación. También estrenarán su serie "YOUTH", donde serán representados en su época de estudiantes en un universo basado en sus canciones.

También han incursionado en el cine de Asia gracias a la banda sonora que crearon para la película "My Signal", incluso Jungkook fue considerado para el soundtrack del anime "My Hero Academy".



En la cultura de Corea del Sur, son un referente a nivel internacional, por ello, diversos dramas coreanos han hecho referencias a BTS en algunas escenas, diálogos e incluso con su música y varias de estas series están disponibles en la plataforma de Netflix, así que podrás disfrutar del K-pop y los K-Dramas a la vez.

Dramas coreanos de Netflix donde aparece BTS

Los chicos de bádminton

BTS hace una aparición con su canción "Go (GO GO). El drama de deportes narra la vida de Ra Young, una jugadora profesional que ahora dedica sus días a entrenar a un equipo de secundaria, cuyos jugadores no son muy buenos a pesar de que ella era toda una leyenda.

Amor en la ciudad

Los idols coreanos de Bangtan aparecen gracias a unas bebidas promocionales con su rostro, uno de los personajes sostiene estas botellas. El drama gira en torno a un arquitecto de nombre Park Jae Won, un hombre con una personalidad cálida. Por otro lado, está Lee Eun Oh, una chica que trabaja de forma independiente y se la vive viajando de lugar en lugar, pero esconde su verdadera identidad. Ambos coinciden en las calles de la ciudad.

El mito de Sísifo

BTS hace un pequeño cameo gracias a unos álbumes que aparecen en una bodega abandonada. El drama coreano de fantasía narra la vida de una mujer y un hombre de diferentes épocas. Han Tae Sool vive en el pasado, es un ingeniero y fundador de Quantum and Time Company. Un día, tras la muerte de su hermano, descubre un terrible secreto que lo lleva a pedir ayuda y a viajar en el tiempo. En el futuro, está Kang Seo, una mujer guerrera de élite que salva al protagonista.

Vincenzo

Durante el primer episodio, un programa de radio hace mención a BTS y Parasite al poner en alto al país. El drama sigue la vida de Vincenzo Cassano, un abogado de la mafia que huye de Italia y regresa a Corea del Sur solo para enfrentarse a un peligro mucho mayor: una empresa corrupta.

A la caza de los espíritus malignos

BTS aparece en una de las escenas de los personajes gracias a la habitación de una niña enferma que tiene adornadas su paredes con pósters del grupo K-pop. El drama coreano de suspenso y fantasía narra la vida de un grupo de jóvenes conocidos como "Counter", quienes poseen habilidades únicas y paranormales que los ayudan a capturar espíritus malignos.

Record of Youth

Uno de los personajes principales menciona a BTS y lo usa como ejemplo de inspiración, además interpreta una de sus canciones. La serie narra la vida de un actor que no ha tenido suerte en su carrera. En su camino, conocerá a una maquilladora de la misma industria, ambos tienen deseos de triunfar en el mundo de las celebridades.

Crash Landing On You

La mención de BTS hace referencia a Jungkook en una de las escenas donde la protagonista habla con una ARMY. El drama narra la vida de una mujer que tras un accidente termina en territorio norcoreano. Ahí contará con la ayuda de un militar quien hará lo posible por devolverla a su patria, pero en medio de la tensión de sus naciones, se enamoran.

Tunnel

La música de BTS aparece en una de las escenas mientras uno de los personajes escucha a través de sus auriculares. El drama de Netflix narra la vida de un detective que está en busca de un asesino serial, por ello, contará con la ayuda de otro colega, quien tiene métodos un poco raros.

kma