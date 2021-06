Dramas coreanos con idols K-pop como protagonistas que puedes ver en Netflix

¿Que idols K-pop han actuado en doramas? Los grupos coreanos no solo se enfocan en la música, también desarrollan sus habilidades en la pantalla. Los dramas muchas veces eligen a reconocidos cantantes para protagonizar sus historias y muchos de ellos están en Netflix.



El K-pop no solo es música, los idols coreanos también se preparan para actuar o ser maestros de ceremonias en varios programas. Varios dramas han sido muy populares, no solo por su trama, sino por el cast que incluyó a integrantes de algunos grupos. Uno de los más populares del año ha sido "True Beauty", de Cha Eun Woo de ASTRO.



Netfix sigue apostando por el entretenimiento de Asia, además de producir series originales, también tiene los derechos de varias series que ofrecen una diversidad de géneros y temáticas para las fans de los doramas.

Si eres fan de los K-Dramas y del K-pop, estas series tienen lo mejor de ambos mundos, te dejamos una lista con doramas protagonizados por idols.

Dramas de idols K-pop en Netflix

The liar and his lover

Protagonizado por Joy de Red Velvet, el drama de romance narra la vida de Kang Han Kyeol, miembro de la banda Crude Play. Cuando rompe con su novia, conoce a Yoon So Rim, quien posee una gran voz y es una gran seguidora de su grupo. Sin embargo, a pesar de que logran entablar una gran conexión, él le miente constantemente y esconde su verdadera identidad.

Miss Panda and Hedgehog

El drama cuenta con la actuación de Donghae de Super Junior. La trama gira en torno a Go Seung Ji, un chico sin familia que aspira a convertirse en un gran repostero y trabajar en una lujosa pastelería. Sin embargo, su suerte cambia cuando conoce a Pan Da Yang, una joven que administra un café familiar y necesita conseguir clientes, por lo que ambos hacen un pacto a cambio de cumplir sus sueños.

Guardaespaldas The K2

Yoona de SNSD es la protagonista de este drama de acción sobre Kim Je Ha, un exmilitar traicionado por su escuadrón. Ahora convertido en guardaespaldas, debe proteger a la esposa del candidato presidencial, una mujer ambiciosa y sin límites. También conoce a Go Ahn Na, la hija no reconocida del político, quien busca vengarse de la familia.

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Cha Eun Woo de ASTRO protagoniza este drama de época que narra la vida de Goo Hae Ryung, una joven que aspira a ser historiadora de la era Joseon; sin embargo, en esa época no era bien visto que una mujer tuviera ese título. Cuando ingresa al palacio, conoce al príncipe Lee Rim, un chico al que mantienen oculto y que también escribe novelas en secreto.

Let's Fight Ghost

Taecyeon del grupo K-pop 2PM protagoniza este drama de fantasía que narra la vida de Park Bong Pal, un joven con habilidades de exorcismo. Cuando llega a la universidad, conoce a Kim Hyun Ji, una joven fantasma que le ayudará a conquistar a la chica de sus sueños; sin embargo, conforme lo va conociendo se enamora de él. Además, un profesor podría estar detrás del pasado de ambos protagonistas.

Persona

La famosa solista IU protagoniza esta serie coreana es una compilación de 4 mini historias con la misma actriz y que fueron creadas por aclamados directores coreanos.

Revolutionary Love

Siwon de Super Junior es otro de los idols que se han convertido en actores. Este drama de comedia romántica narra la vida de Byun Hyuk, un chico de familia chaebol que decide darle un giro a su vida y se muda a un barrio pobre donde esconde su verdadera identidad. Por otro lado, está Baek Joon, una chica humilde que se gana la vida con trabajos de medio tiempo, ya que nunca pudo conseguir un trabajo profesional.

kma