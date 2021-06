Park Seo Joon es acusado de MACHISTA, el actor hizo estereotipos sobre la mujer

¿Qué hizo Park Seo Joon? El actor coreano está envuelto en la polémica luego de realizar comentarios que han sido considerados como estereotipos en contra de la mujer, el idol reveló su tipo de chica ideal y lo que esperaba para su futura esposa, pero algunos usuarios no están de acuerdo con la forma en que se expresó.



Él es conocido por su papel en el drama "What's wrong with secretary Kim?", también por "Hwarang", serie de época donde conoció a Taehyung de BTS, uno de sus grandes amigos.

A pesar de su popularidad, Park Seo Joon recientemente es blanco de las críticas luego de ser calificado como machista, el actor coreano realizó una entrevista hace mucho tiempo; sin embargo, dicho contenido revivió luego de muchos años y sus respuestas desataron controversia. Con el apogeo del feminismo, cualquier acto o discurso que violente a la mujer es intolerable.

Park Seo Joon es acusado de machista

En 2014, Park Seo Joon reveló cómo es su tipo ideal de mujer o futura esposa, el actor dijo que, debido a su crianza, considera que la mujer es la que debe cuidar a los hijos. También explicó que si sufren una infancia sin amor, podrían convertirse en delincuentes o ser poco sociables.



Park Seo Joon aseguró que él sería la buena figura paterna, pero la madre es a quien necesitan. Las críticas no solo fueron por su pensamiento considerado como machista, sino también por los estereotipos de su chica ideal.



El actor cree que una mujer de alta estatura es capaz de vivir sola, pero las mujeres que necesitan de su ayuda o protección son atractivas para él, además considera que este tipo de chica siempre son las de complexión delgada. Algunos usuarios consideraron que su forma de pensar es machista y vieja.

También creen que una mujer que trabaja, en lugar de quedarse en casa, no es sinónimo de falta de amor en la infancia. Hasta ahora, Park Seo Joon no ha respondido a la polémica de sus comentarios, aunque no es sorpresa que Corea del Sur tiene una mentalidad machista, su sociedad es muy arraigada; sin embargo, al ser una figura pública e internacional, sus declaraciones fueron calificadas de insensibles.

