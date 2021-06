Taehyung de BTS hizo una aparición en el drama How to Get Your Ex Back?

¿Sabías que V apareció en el drama "How To Get Your Ex Back? La boyband surcoreana se ha convertido en la más grande de Corea del Sur, por lo que las referencias a BTS son recurrentes dentro de la cultura del país.

No es la primera vez que el grupo K-pop tiene una aparición en un dorama, "Vincenzo", "El mito de Sísifo", "True Beauty", entre otros, han hecho mención de BTS o de alguno de los integrantes. Este año, ARMY espera el lanzamiento de su propia serie "YOUTH", inspirada en el universo creado por su música.

Si no has visto el K-Drama "How To Get Your Ex Back?" seguramente no notaste el cameo que realizó Taehyung de BTS. El idol tuvo una aparición especial en uno de los episodios. La trama gira en torno a una chica llamada Jin Joo, quien ha tenido varias relaciones, pero también ha sufrido varias rupturas.



La participación especial de V se hace en una escena donde la protagonista está en una cafetería donde se reúne un grupo de chicas fans de BTS. Mientras todas comentan que pueden conocer a otras ARMY, la chica dice que las odia y se gana malas miradas por parte de las estudiantes.



El momento de tensión fue amenizado con la canción "Fire" de BTS, como parte de la referencia. De inmediato, el personaje principal aclara que se refería al ejército coreano y que ella era una ARMY también, luego procede a mostrar en su celular una foto de V y lo llama "TaeTae", apodo del idol coreano.

¿Taehyung regresará a la actuación?

El integrante de BTS debutó en el drama de época "Hwarang", fue su primer proyecto como actor, desde entonces, ARMY espera que vuelva a retomar la escena de los doramas y tener un papel protagónico.



Hace poco, V despertó rumores de revivir su carrera como actor de dramas, en una entrevista el idol aseguró que quería retomar esta faceta cuando tuviera 30 años. Las esperanzas de las fans se elevaron luego de que también fue seleccionado como uno de los idols más deseados para el entretenimiento coreano.

Además, el director de cine canadiense, Xavier Dolan, expresó sus deseos de trabajar con el cantante de BTS, ya que lo considera alguien muy atractivo.

kma