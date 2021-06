BTS rompe un gran récord y más de 1 millón de personas sintonizaron Muster Sowoozoo

No hay competencia para BTS, la boyband surcoreana rompió su propio récord de asistencia para un concierto online. El pasado fin de semana celebraron el Muster SOWOOZOO, un show conmemorativo por su octavo aniversario y logró llegar a 195 países y tener una audiencia de más de 1 millón de fans.

Bangtan llegó para quedarse en la historia de la música, siendo uno de los grupos más representativos del pop coreano. Con los primeros lugares del chart Billboard Hot 100, una nominación al GRAMMY y estadios repletos, ahora suma un récord gracias a sus conciertos.



El Muster SOWOOZOO fue una oportunidad para reencontrarse con sus fans a la distancia, promocionar Butter y presentar por primera vez algunas canciones en vivo. La plataforma Weverse fue la encargada de transmitir el show online y ARMY se conectó de 195 países y 1 millón 33 mil fans sintonizaron el concierto que se realizó el 13 y 14 de junio.

BTS superó sus propias marcas, ya que para "Map Of The Soul ON: E" lograron registrar 993 mil usuarios conectados. Bang Bang Con tuvo 756 mil fans, el ejército del grupo K-pop es cada vez más extenso. Muster SOWOOZOO es el concierto virtual más grande del 2021.

Aunque el concierto no tuvo público presencial, fans de distintas partes del mundo se conectaron para seguir en vivo las presentaciones, llenar estadios es pan comido para ellos.

Además de las ganancias generadas, los idols coreanos siguen demostrando por qué son imparables y logran romper marcas que parecen imposibles. ¿Cuál es el siguiente paso histórico para BTS?

BTS anuncia "Permission to dance"

El grupo ya inició con las pre-ventas para el álbum "Butter", disco que incluirá su más reciente sencillo en inglés y una nueva canción como regalo para ARMY. El comeback se realizará el próximo 9 de julio, fecha en que se conmemora el "nacimiento" de su fandom hace 8 años.



BTS confirmó que estrenará "Permission to dance", su nueva canción". Aunque no se sabe si habrá un video musical, ARMY ya se prepara para romper récords de ventas y superar 7 millones de pedidos, alcanzar un nuevo #1 en Billboard y registrar más de 100 millones de views en YouTube durante las primeras 24 horas del estreno.

