Netflix: Los dramas coreanos originales que puedes ver en la plataforma

¿Qué dramas están disponibles en Netflix? El entretenimiento coreano ha ganado terreno gracias al fenómeno del K-pop. La plataforma ha transmitido grandes estrenos al mismo tiempo que Corea del Sur, pero también ha hecho sus propias producciones para distribuirlas a todo el mundo.

Uno de sus mayores éxitos fue con "Love Alarm", protagonizado por Song Kang, el dorama se posicionó en el Top 10 de estrenos a nivel mundial durante el 2020. También ha incluido en su catálogo títulos tradicionales como "Boys Over Flowers", "Goblin", entre otros.

Los dramas originales de Netflix con subtítulos en español están actualmente disponibles en la plataforma, son series de diversos géneros para todos los gustos. Arma tu maratón y disfruta de la mejores recomendación coreanas.

Dramas coreanos de Netflix

One more time

Fue el primer drama original de Netflix. Viajes en el tiempo, destino y amor. El protagonista tratará de salvar a su novia del peligro, mientras sufre de amnesia y realiza varios viajes en el tiempo. Además de sufrir déjà vus, descubre que una persona importante muere cada vez que repite el mismo día, una y otra vez. ¿Logrará encontrar la respuesta al bucle en el que se encuentra?

Black

Narra la vida de Han Moon Kang, un detective que también es el ángel de la muerte. El protagonista salva a las personas a librarse del peligro junto con la ayuda de Ha Ram, una chica con el don de ver las sombras de la muerte; sin embargo, son condenados cuando rompen una regla importante en el cielo: enamorarse.

Love Alarm 1 y 2

Drama protagonizado por Song Kang, es la adaptación del webtoon del mismo nombre. La trama se centra en la vida de Kim Jojo, una chica que no cree en el amor, perdió a sus padres y ahora vive con su tía, quien no la trata bien. Todo cambia cuando conoce a Sunho, un joven rico y popular que llega a su colegio. Él la convencerá de descargar la app Love Alarm, una aplicación que te dice quién está enamorado de ti.

The sound of your heart

Este drama combina la animación con la acción real. El drama está basado en un cómic muy popular de Corea del Sur y se centra en la vida de un caricaturista llamado Ji Suk. Los episodios narran momentos de la vida real del artista, junto con su novia, su familia y todos sus conocidos a modo de comedia.

Kingdom

Si eres fan de las series de zombies, este es uno de los dramas más caros de Netflix. La historia se centra en la era Joseon, donde el Príncipe Heredero tendrá que hacer frente a una extraña enfermedad que resucita a los muertos. Ambas temporadas se encuentran en la plataforma, además, muy pronto estrenarán su spin-off.

Prison Playbook

El drama coreano narra la vida de un jugador de béisbol que tenía un futuro prometedor, pero termina en prisión. Ahí deberá aprender a adaptarse a su nueva vida rodeado de criminales y gente peligrosa. La serie sigue la vida de los reos, así como los guardias que los custodian.

My only love song

Otro dorama de viajes en el tiempo, fantasía y época. La trama sigue la vida de Song Joo Jung, una celebridad arrogante y superficial, califica a las personas según lo ricas que sean. Sin embargo, recibirá una lección mágica cuando viaja en el tiempo y regresa a la época Josen. Ahí conoce a On Dal, un hombre que quiere conseguir dinero a toda costa a pesar de su buen corazón.

