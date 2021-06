K-pop versión MARIACHI, estos mexicanos bailan al ritmo de Super Junior | VIDEO

¿Super Junior en versión mariachi? La legendaria boyband surcoreana es una de las favoritas en México y sus canciones han sido recreadas por otros grupo, recientemente, integrantes del Mariachi Gama 1000 sorprendieron a sus fans con un dance cover al estilo K-pop.



El grupo charro se ha hecho famoso gracias a la plataforma TikTok, ya que dos de sus integrantes decidieron unirse a la fiebre de los bailes y videos musicales.

Recientemente, en redes sociales fans de Super Junior compartieron un video de Mariachi Gama 1000, quienes recrearon el famoso baile de "Mr. Simple", canción coreana que catapultó su popularidad en 2011.

Con sus típicos trajes de mariachi, los integrantes bailaron al ritmo de Super Junior, sorprendiendo a las llamadas ELF, ya que realizaron la coreografía original, una de las más icónicas de la carrera de los idols y cuyo video está cerca de alcanzar 200 millones de reproducciones, un récord más a la legendaria carrera de 15 años.



Los TikTokes de Mariachi Gama 1000 decidieron demostrar que el K-pop también forma parte de su música favorita, en su cuenta de TikTok, ya cuentan con más de 200 mil views y diversos comentarios de ELF, fans también bromearon y los apodaron "Los Super Charros", quienes llevan serenata al más puro estilo coreano. ¿Qué te pareció este dance cover?



Super Junior y México

La relación entre México y el grupo K-pop tiene varios años, Super Junior visitó por primera vez el país en 2012 para su gira Super Show 5, logrando un sold out en solo 4 horas. Gracias a la popularidad y fidelidad de su fandom, regresaron en 2018 con un nuevo tour, demostrando una vez más su alcance internacional.



También realizaron una colaboración musical con Reik para "One More Time", reforzando aún más los lazos con su público mexicano, incluso se presentaron por primera vez, y como los únicos idols coreanos, en el Estadio Azteca.

Por si fuera poco, en uno de sus álbumes realizaron un cover y homenaje al mismísimo Luis Miguel con un remake de "Ahora te puedes marchar", cuyo video se volvió viral, ya que los integrantes de Super Junior se disfrazaron y recrearon el video original del "Sol de México".

