Dramas coreanos SECRETOS que están en Netflix y tienes que ver en verano

La plataforma de streaming tiene un catálogo diverso para las fans del K-pop y los doramas, incluso tiene los estrenos más recientes; sin embargo, hay títulos que seguramente no conocías. Descubre nuevos dramas coreanos secretos que están en Netflix.

El entretenimiento coreano se ha convertido en uno de las opciones recurrentes para armar maratones de fin de semana o conocer la cultura de Asia. Entre los títulos más populares del servicio de paga están "Vincenzo", Love Alarm, Sweet Home y próximamente "Nevertheless", de Song Kang.



Sin embargo, si ya estás cansada de buscar qué ver o buscas nuevas opciones de K-Dramas, aquí te dejamos una lista con doramas secretos de Netflix o que son poco conocidos. Dales una oportunidad y disfruta de historias originales y únicas.

Dramas coreanos secretos que puedes encontrar en Netflix

Spark

Web Drama juvenil de fantasía que narra la vida de Son Ha Neul, una chica que perdió a sus padres durante un accidente. Es roomie junto a su mejor amiga y trabaja a tiempo parcial durante la noche, por otro lado, está Yoon Ga On, un idol del grupo Dexter. Cuando la protagonista consigue un trabajo para la filmación del nuevo MV del grupo, ambos ven una estrella fugaz que le otorgará superpoderes a uno de ellos.

My Ahjusii

Protagonizado por la idol IU, el drama cuenta la historia de un romance con diferencias de edad. Park Dong Hoon es un hombre de 40 años que se desempeña como ingeniero en una firma de arquitectos, él recibirá la ayuda de Lee Ji An, una joven de 20 años que debe ayudarlo con algunas deficiencias, pero termina enamorándose de él.

My Country

Drama de época que narra la vida de dos mejores amigos que se enfrentarán entre sí cuando sus ideas se opongan unas a las otras. La historia se ambienta en el periodo Gorye antes de la dinastía Joseon.

Live up to your name

Dorama de fantasía que narra la vida de Heo Im, un doctor oriental y experto en acupuntura en la era Joseon, sin embargo solo piensa en el dinero y la fama. Un día, termina viajando a través del tiempo y llega a la era moderna, donde se encuentra con Choi Yeon Jyung, una mujer médico que odia que la toquen y que está enamorada de su vocación. Sin embargo, tendrán conflictos cuando choquen, ya que ella no cree en los remedios antiguos.

When the Camellia Blooms

Drama de romance que narra la vida de Dong Baek, una mujer que administra un pequeño café llamado "Camellia". A lo largo de la historia, 3 hombres tendrán un papel en un su vida, uno de ellos es malvado, otro bueno y otro que está en el medio, pero que le cambiarán la vida para siempre.

Was it Love

Dorama coreano de romance que narra la vida de No Ae Jung, una madre soltera que trabaja en la industria del cine como productora. Sin embargo, su vida está alejada de cualquier película, ya que no ha tenido suerte en el amor desde hace 14 años. Sin embargo, como un golpe del destino, 4 hombres se cruzarán en su vida y ahora tiene la misión de elegir y enamorarse de uno solo.

That Winter, the Wind Blows

Drama coreano que te hará llorar que trata sobre la vida de Oh So, un hombre de 29 años y es el mejor jugador de su barrio, pero con un pasado tormentoso. Tras una traición, termina en la cárcel y cuando recupera su libertad, se propone conquistar a una joven heredera de nombre Oh Young, quien sufre ceguera.

kma