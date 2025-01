Esteban Moctezuma seguirá al frente de la Embajada de México en EU, determina Sheinbaum

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán aseveró que por petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo seguirá al frente del cargo diplomático durante el gobierno de Donald Trump.

A través de un video que compartió en sus redes sociales anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum inició su relación con el presidente Donald Trump con el pie derecho "en contraste con otros gobierno y ella determinó mi permanencia en la embajada para decidir en función de los nuevos tiempos y sus exigencias", declaró.

“Mi decisión ante la presidenta fue y seguirá siendo de apoyarle en lo que me solicite, porque soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente y a nuestros intereses nacionales. Me han pedido apoyarla y así será. Un día, un mes, un año más, ella lo decidirá en función de lo que México necesite, porque no es tiempo de vanidades ni de actitudes egoístas”, afirmó.

Habrá momentos difíciles, pero también alentadores. pic.twitter.com/w7IQkvXPvi — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) January 28, 2025

Ante las especulaciones, el embajador llamó a la unidad ante el actual contexto, y recordó que durante fin de año, junto con su equipo visitó a migrantes encarcelados, organizaron reuniones con abogados migratorios y visitó consulados al tiempo que acompaño al canciller Juan Ramón de la Fuente desde Nueva York hasta Chicago

“Nos va a ir bien porque México en equipo, presidenta, canciller, gabinete, embajada y consulados nos preparamos para transitar el cambio de paradigma sobre el papel de Estados Unidos en el mundo que impulsa el presidente Donald Trump”, dijo

Moctezuma Barragán destacó el aporte de los mexicanos a la economía de Estados Unidos y queda claro que “México no es el problema, es parte importante de la solución”.

“A lo largo del trabajo bilateral y cuando salgan a la luz las aportaciones de nuestros con nacionales a la vida diaria estadounidense, aquí en Estados Unidos irá quedando claro que México no es el problema, es parte importante de la solución”, aseguró.

Adelantó que habrá momentos difíciles y también alentadores como la misión que el presidente Trump hizo sobre México en el Foro Económico de Davos,

Dijo que cumplió como embajador en el gobierno de Joe Biden “no obstante las complejas condiciones en que encontré la relación bilateral”.

“Logramos cuatro encuentros entre los presidentes. Estuvimos durante años protegiendo a nuestra población migrante. Impulsamos nuestra economía”, recordó.

Enfatizó que en el servicio público no importan las carreras individuales o las pretensiones políticas propias, “que no obstante haber sido señalado como precandidato a la presidencia en dos ocasiones, no moví un dedo para buscarse y me mantuve en las grandes responsabilidades del momento”.

