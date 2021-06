Dramas coreanos que puedes ver en Viki totalmente gratis

El entretenimiento de Corea del Sur sigue ganando terreno entre los fans, plataformas como Netflix han apostado por las series coreanas, pero Viki es uno de los servicios más populares para las fans de los K-Dramas. Te decimos los dramas coreanos que puedes ver gratis online.

El servicio de paga se ha popularizado en el mundo de los doramas, sobre todo luego de la desaparición de Dramafever, aunque existen páginas para ver dramas gratis, el sitio de streaming a veces ofrece estrenos o episodios exclusivos, por ejemplo, puedes ver los nuevos capítulos antes que nadie, incluso al mismo tiempo que su estreno en Corea del Sur.

Viki también tiene títulos en exclusiva que solo se pueden ver a través de su plataforma de paga como "True Beauty", "The Tail Of The Nine Tailed", "Taxi Driver" o las novedades del 2021.

Sin embargo, también tiene dramas en su colección que puedes ver de forma gratuita sin tener una suscripción, además son doramas con subtìtulos en español

¿Cómo ver doramas en Viki sin pagar?, aquí los dramas coreanos para ver gratis

Aquí te decimos los K-Dramas que puedes encontrar disponibles y gratis en la plataforma de Viki con capítulos completos.

1.- W

El drama coreano está protagonizado por Lee Jong Suk. La trama se centra en la vida de la doctora Oh Yeon Joo, cuyo padre es un famoso creador de cómics. Cuando la realidad supera la ficción, la protagonista se traslada al mundo ficticio de W cuando es secuestrada. Ahí conocerá a Kang Chul, un millonario y medallista de tiro quien la ayudará a regresar a su realidad.

2.-The Sweet Blood

La serie está protagonizada por Song Chae Yoon y Kim Eo Jin. El drama es sobre un romance sobrenatural entre Yeon Seo y un estudiante humano. La protagonista pertenece a una familia de vampiros y ha vivido desde 118 años. Su madre también es humana, por lo que ella desea, además de enamorarse, vivir una vida totalmente normal.

3.-Tail of the nine tailed

Drama de fantasía protagonizado por el actor Lee Dong Wook. La serie coreana narra la vida de Lee Yeon, un Gumiho legendario que ha vivido cientos de años entre el mundo paranormal y la Tierra. Actualmente, vive bajo la identidad de un empresario, pero la verdad podría ser revelada cuando la productora y aficionada a lo paranormal, Nam Ji Ah, intenta atraparlo.

También cuenta con la actuación de Kim Bum, de Boys Over Flowers, quien interpreta al malvado hermanastro Lee Rang.

4.-El beso del duende

Drama coreano que narra la vida de Ban Sook, un duende que ha vivido 160 años, pero quiere vivir normalmente, por lo que la Reina Duende le impone la misión de besar a 10 personas. Aprovechando que es un chico guapo, intenta cumplir con el reto, pero se da cuenta que es muy difícil, sobre todo cuando adquiere emociones humanas con cada beso.



Cuando conoce a Oh Yeon Ah, una chica con carácter, comenzará a experimentar las emociones del amor.

5.-Descendants of the Sun

Es uno de los dramas más populares de Corea del Sur, está protagonizado por Song Joong Ki. La historia se centra en un militar de nombre Yoo Si Jin, quien tras un accidente conocer a la doctora Kang Mo Yeon. Cuando ambos intentan salir en una cita, sus intentos fracasan. Sin embargo, se reencuentran tiempo después en el mismo país al que fueron enviados para cumplir una misión, entre el peligro, el amor nacerá entre ellos.

6.-La novia del dios del agua

Se centra en la historia de Ha-baek, un hombre narcisista que es el Dios del Agua, para poder reclamar su trono, necesita recolectar varios objetos mágicos en la tierra, por lo que viaja al mundo de los humanos. Ahí conocerá a Yoon So Ah, un joven cuyo legado familiar la obliga a servir a la deidad, pero ella considera que está loco.

Todo se complica cuando otras deidades aparecen de manera repentina.

7.- Love Cells

Es una comedia romántica que narra la vida de Ma Dae Choong, un hombre que ya no posee células de amor y ha estado soltero por casi una década, por lo que recurre a la ayuda de Navi, un gato que tiene forma humana y ayuda a los demás con el mal de amores. El protagonista tiene como deseo conquistar a Seo Rin, su celebridad favorita.

kma