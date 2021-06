Las novedades de dramas coreanos que puedes ver en Netflix

Los nuevos dramas coreanos del 2021 llegaron a Netflix. La plataforma sigue apostando por nuevo contenido desde Asia, para las fans de los K-Dramas hay muchas novedades que puedes ver este verano, aquí las series más populares de los doramas.

El entretenimiento coreano continua ganando terreno con sus series, películas y dramas, incluso ha producido algunas historias originales como "Sweet Home" y "Love Alarm".

Además, ya prepara el lanzamiento de "Nevertheless", protagonizado por Song Kang y "So Not Worth It", de Youngjae del grupo K-pop GOT7.

Las novedades del mes en Netflix son las siguientes:

1.-Girl from Nowhere: The Series

El drama coreano está protagonizado por Chicha Amatayakul, quien interpreta a Nanno. "La chica nueva" narra la vida de una estudiante que va de escuela en escuela para exponer los maltratos y los secretos sucios de estudiantes y profesores. La serie se centra en el bullying escolar y como muchas veces es un problema donde nadie hace nada por ayudar a los estudiantes.

2.- Clean with Passion for Now

Está protagonizado por los actores coreanos Kim Yoo Jung y Yoon Kyun Sang. "Pasión por la limpieza" se centra en la vida de Jang Sun Kyul, un empresario dueño de un negocio de limpieza, una actividad que considera su vocación; sin embargo, tiene misofobia y no soporta el contacto con otras personas o tener una pizca de polvo cerca de él.

Cuando conoce a Gil Oh Sol, sufrirá un colapso, ya que es una chica desordenada y poco descuidada con la limpieza que lo hará enfrentarse a su temor por los microbios y la suciedad.

3.-Move To Heaven

El drama "Mudanzas al cielo" se estrenó hace poco y cuenta con la actuación de Lee Je Hoon y Tang Joon Sang. El drama coreano cuenta la vida de Geu Roo, un chico que sufre de síndrome de Asperger. Junto a su padre, administra un negocio donde almacenan las pertenencias de personas que ya fallecieron.



Sin embargo, cuando se queda solo tras la muerte de su padre, su tío se hace cargo de él. Sang Goo es un hombre frío y un exluchador, por lo que se convierte en el guardián del protagonista.

4.- El amor es la meta

El drama coreano cuenta la historia de Ki Seon Gyeom, un exdeportista que trabaja para ser el mejor agente de deportes. Sin embargo, sus planes cambian cuando conoce a Oh Miu Joo, una mujer que se dedica a ser traductora de subtítulos. La serie está protagonizada por Im Si Wan y Shin Se-kyung.

5.-Mad for each Other

El drama está protagonizado por los actores coreanos Jung Woo y Oh Yeon Seo. La serie de comedia romántica se centra en una pareja no tan dispareja. No Whi O es un detective que tras sufrir un accidente desarrolla un complejo de mal humor, se exalta por todo y no puede controlar su temperamento.



Por otro lado, está Lee Min Kyung, una mujer compulsiva que aparenta ser una chica moderna y con un buen trabajo, pero su vida va cuesta abajo. Ambos compartirán la locura y desorden de sus vidas.

