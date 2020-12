Karol G también le entra al pelo de colores y lo presume en diminuta lencería

Karol G se une al grupo de artistas que decidieron teñir su cabellera para mostrar su pelo de colores. La cantante y compositora colombiana presumió recientemente en las redes sociales su nuevo look con una diminuta lencería que mostró su curvilíneo cuerpo.

La cantante de 29 años se lanzó internacionalmente en 2012, y obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción "Amor de dos" junto al reguetonero Nicky Jam. Para 2017 la joven ya era conocida y lanzó otra colaboración con Bad Bunny, que rápidamente se convirtió en un hit.

Aunque con su tema de "La Tusa", que realizó con Nicki Minaj, ya la habíamos visto con un tono lila en el cabello, esta vez la colombiana fue más allá al teñir su pelo de color azul. Un look que parece haber gustado mucho a los más de 35 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Karol G en diminuta lencería

La intérprete mostró su nuevo look en Instagram el pasado noviembre con una serie de imágenes en las que se puede ver como luce una diminuta lencería de color negro. Un atuendo que enamoró a sus seguidores, pues la publicación de la cantante ya tiene casi 5 millones de "likes".

Además de los millones de "me gusta" la publicación de Karol ha sido comentada más de 36 mil veces, con mensajes como "Se puede estar más guapa que tu???? Me encantas nena"; "Amo este look en ti" y "Ella me encanta por lo auténtica que es y eso es inspirador".