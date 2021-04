Black Sabbath: 'After Forever', la CANCIÓN dedicada a DIOS dentro del HEAVY METAL; así fue creada

Después de la publicación de su primer álbum, Black Sabbath fue señalado como uno de los entes más oscuros de los años setenta debido a que sus letras fueron consideradas como satánicas. En especial «Black Sabbath» y «N.I.B» , ésta última con línea como 'My name is Lucifer, please take my hand', que se puede traducir como: 'Mi nombre es Lucifer, por favor toma mi mano'.

El término de satánicos fue completado por la imagen desaliñada de la agrupación. Además, su música causó molestia a la parte conservadora del establishment, quién frunció el ceño con su segundo álbum: «Paranoid», en donde abordaban temas puntuales como la Guerra de Vietnam, consumo de drogas y ciencia ficción. Incluso, el trabajo llegó al primer lugar.

Los jóvenes adoraron el desafío de los británicos, quienes siempre se mostraron en desacuerdo a que los relacionaran con el ocultismo y Satanás, y ya cubiertos en éxito se dispusieron a grabar su tercer trabajo discográfico al que denominaron «Master Of Reality».

¿Adoradores de Satán?

Black Sabbath ofrecía una propuesta musical inteligente. A ello se les debe la creación del Heavy Metal, así como de distintos subgéneros como el Doom o el Thrash. El bajista Geezer Butler era también el responsable de escribir las canciones. Una de esas, «After Forever».

Butler se ha proclamado católico creyente, por lo que se inspiró en sus creencias para la letras de esta canción que es la segunda canción dentro de «Master of Reality». La canción inicia con la línea '¿Alguna vez has pensado que tu alma puede ser salvada?', lo que es una clara referencia a la religión.

El mensaje de acercase a Dios se complementa con una defensa hacia la figura del Sumo Pontífice ('¿Te gustaría ver al Papa en el extremo de una cuerda? ¿Crees que es un tonto?'), pero al mismo tiempo enfatiza por la salvación de uno mismo a través de la meditación.

Sencillo promocional.

Foto: Discogs.

A pesar de su mensaje, musicalmente es un tema demoledor. Con una introducción con sintetizador para después irrumpir con un riff de Tony Iommi, la batería de Bill Ward y el lamento de Ozzy Osbourne, que suena con singular soltura. Después del solo de guitarra a mitad de la canción, la banda regresa al tiempo inicial y lanza algunas respuestas a sus detractores.

'Creo que era cierto de que personas como tú crucificaron a Cristo', Ozzy canta en la recta final de la canción. Antes de finalizar, hace un último esfuerzo para difundir la palabra del ser supremo. 'El es el único que puede salvarte ahora de todo este pecado y odio'. «After Forever» fue editado como sencillo, pero no trascendió en las listas de popularidad.

La banda más oscura

El mensaje también fue pasado por alto y Black Sabbath continuó con su imagen oscura y retadora durante el transcurso de los setenta. Siguió causando molestias a los puritanos, pero poco importó, al mismo tiempo se consolidó como la banda de Heavy Metal más perdurable de todos los tiempos.

Por RODRIGO CASTILLO.