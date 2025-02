Van por un San Pedro libre de acoso

El Municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, anunció el protocolo “San Pedro Libre de Acoso”, que busca prevenir y atender el acoso en centros nocturnos y restaurantes, mediante la capacitación a empleados, propietarios y ciudadanos y la activación de líneas telefónicas de emergencia.

Durante la presentación del protocolo, el Secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri, explicó que las mujeres que sean víctimas de acoso o quienes presencien una situación de este tipo, pueden comunicarse al teléfono de la Unidad Élite de Protección 81 2127 2727 o al C4, al 81 8988 2000.

“El hacer una prevención directa, en este caso con estos programas, para que la mujer no se sienta violentada y se sienta segura. Siempre lo hemos dicho, vamos cero tolerancia en el municipio de San Pedro en contra de los actos que quieran atentar en contra de la mujer aquí en San Pedro, no lo vamos a tolerar”, dijo el Secretario.

Foto: Especial

“Que la mujer aquí en San Pedro se sienta segura con las autoridades, están 24 horas los 7 días para atender cualquier denuncia”.

Como parte de la primera etapa de implementación del protocolo, la Dirección de Prevención Social de la Violencia capacitó a empleados de 10 establecimientos, brindándoles herramientas para actuar ante situaciones de acoso y difundir los teléfonos de denuncia.

“Es muy importante reconocerles que han tenido la apertura de poder trabajar con la Dirección de Prevención del Delito y la Secretaría de Seguridad para poder tener estas capacitaciones”, señaló el Secretario Ejecutivo, Juan Pablo Castuera.

Dulce Morales, Directora de Prevención de la Violencia, destacó que estas acciones buscan fomentar la denuncia del acoso para erradicarlo en los negocios.

“(Queremos) promover una cultura de prevención y denuncia; muchas veces se presentan este tipo de acosos o de violencia y la gente no denuncia, no sabe a dónde, tiene miedo, muchas veces pensamos que hacer una denuncia va a hacer que ocurra algo más en donde podamos afectar a alguien y no, muchas veces la denuncia también es para dar una orientación, para apoyarlos en el momento y reaccionar de una manera más efectiva. Entonces esto es lo que buscamos con estos protocolos de actuación”, detalló Morales.

El protocolo, explicó la funcionaria, contempla también acompañamiento psicológico a quien lo solicite.

Las autoridades invitaron a los propietarios de negocios a colocar los números telefónicos 81 2127 2727 y 81 8988 2000 en el interior de sus establecimientos y sumarse al protocolo.

Sigue leyendo:

Buscan a “Michi Yoli”: desapareció en un autobús con dirección a Zacatecas, la empresa responsable sigue sin dar respuesta

Golpea a su madre porque lo regañó por chocar: “Si por ella fuera estuviera muerto”