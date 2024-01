5 canciones para conocer a Sophie Ellis-Bextor, además de su clásico "Murder On The Dancefloor"

Las redes sociales se han visto inundadas por opiniones de la nueva película "Saltburn", ésta se encuentra protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi. Pero además de la perturbadora historia y los encuentros entre los actores que han dejado sorprendidos a más de uno, el soundtrack que le da vida a las imágenes ha hecho que la cantante y modelo británica Sophie Ellis-Bextor regrese al foco público gracias a su canción "Murder On The Dancefloor".

5 canciones de Sophie Ellis-Bextor que debes conocer

Se dice que el reciente éxito de Sophie Ellis-Bextor es comparable con el que tuvo Kate Bush cuando su tema "Running Up That Hill" nos hizo vivir momentos de angustia en la cuarta temporada de "Stranger Things". Y no es de extrañarse ya que cualquiera que haya quedado maravillada por el video musical de Sophie debe recordarla como aquella hermosa mujer que usa labial rojo y sombra de ojos verde mientras baila por todo el lugar. Y además de esta canción que ya es considerada como un clásico dentro del mundo de la música, existen algunas otras con las que seguramente quedarás igual de maravillada y aquí te las muestro.

Fotografía: Pinterest.

Get Over You

Con un rimo eléctrico y una mezcla de sonidos único, esta pista narra la historia de alguien que ha alcanzado una comprensión profunda sobre la verdadera esencia de su pareja romántica y está decidido a liberarse de la manipulación y el control. A través de los versos, la cantante proclama su independencia y desenmascara las tácticas manipuladoras de su pareja, rechazando ser controlada, transmitiendo un mensaje de autoreconocimiento, liberación de relaciones tóxicas y la fuerza necesaria para seguir adelante y celebra el crecimiento personal y la independencia, al tiempo que expresa la frustración y la decepción al descubrir la verdadera naturaleza de una pareja manipuladora.

Groovejet

Esta canción, producida por Spiller, se sumerge en las complejidades de una relación apasionada, explorando las dudas y preguntas que rodean al amor. A lo largo de las letras, la cantante aborda la importancia de la paciencia y la confianza en el amor, mientras se cuestiona la autenticidad de los sentimientos a pesar de la intensidad emocional. Con un ritmo pop y bastante pegajoso, se transmite el deseo de una conexión profunda, mientras destaca la confusión que surge a pesar de los sentimientos positivos. La canción también enfatiza la urgencia de vivir el momento, aprovechando cada oportunidad, y sugiere el poder reconfortante de la música como escape.

Wild Forever

Por su parte, esta canción encapsula el anhelo de liberarse de la rutina diaria y abrazar la espontaneidad y la aventura, invitando a soltar inhibiciones, sumergirse en el presente y resistirse a la conformidad. Además, se evoca la nostalgia de días salvajes pasados, pero también se destaca la disposición de dejar atrás la monotonía para crear experiencias nuevas y emocionantes con el deseo de mantener la libertad y la audacia para siempre, independientemente de los desafíos.

Come With Us

Ésta es una invitación a abrazar la libertad y la alegría, dejando atrás las preocupaciones cotidianas y alienténdonos a sumergirnos en un mundo de escape, donde puedes encontrar emoción, paz y pertenencia. A través de notas dinámicas y una encantadora voz, la cantante te invita a unirte a esta travesía, ofreciendo la posibilidad de renunciar a todo por los sueños, mientras vives de manera firme y sin miedo. Además, asegura a las oyentes que, sin importar quiénes sean o lo que enfrenten, ella te dará la bienvenida a casa en su familia.

Murder On The Dancefloor

Finalmente se encuentra el éxito por el cual Sophie Ellis-Bextor ha tocado el cielo y esta hermosa canción es un himno a vivir el momento y disfrutar de una noche desenfrenada en el club o en una fiesta de baile. Shopie te invita a abandonar preocupaciones y entregarse al placer de bailar toda la noche, haciendo hincapié en que la vida es demasiado corta para el estrés y la seriedad. Es así como la letra sugiere que la pista de baile es un espacio sin inhibiciones, donde las personas pueden ser auténticas y liberarse de juicios, permitiéndoles expresarse sin miedo.

Sophie Ellis-Bextor conquista los tops después de 20 años

Desde hace un par de años, series y películas han optado por usar canciones clásicas para musicalizar las escenas más impactantes, ésto le ha dado una segunda vida a canciones que se encontraban en reposo, dotándolas de una fama inmediata y duradera que incluso las ha hecho regresar a los tops con más fuerza que cuando fueron estrenadas.

Como lo mencioné antes, uno de los casos más recientes es el de Kate Bush y ahora le sigue Sophie Ellis-Bextor, quien gracias a "Saltburn" logró darle una nueva vida a su canción más famosa, llegando a conquistar los primeros lugares de algunos rankings musicales, ésto 23 años después de que la vimos por primera vez con aquel vestino negro y labial rojo. Es así como la cantante ha sido incluida en el Top Global de Spotify y con expectativas de regresar al Official Charts del Reino Unido. Ante la efervescencia generada por "Saltburn", la artista expresó su agradecimiento a los fans y reveló ser una admiradora del filme.

De esta manera, la cantante sigue dejando una marca distintiva en la escena musical, demostrando su versatilidad y narrativa cautivadora a través de su música y recordándonos que vida sólo hay una y debemos dejar los miedos atrás para poder conocer nuevas aventuras, abrazando las cosas espontáneas y, sobre todo, viviendo el presente.