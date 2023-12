3 canciones que demuestran que el movimiento Riot Grrrl llegó a Latinoamérica para cuestionar la escena musical

Cuando se habla del movimiento punk, inmediatamente pensamos en hombres con chamarras de cuero y bandera de anarquía, pero aunque este género nació para incomodar y visibilizar las opresiones que se vivían, esta corriente aún se encuentra bañada del machismo y misoginia propia de la estructura en la que vivimos. Es por ello que dentro de esta lucha, las mujeres pelearon por tener un espacio separatista que más allá de la estética, buscaba también por dignificar la lucha feminista y señalar las violencias que se viven dentro de la industria musical, fundando así la corriente Riot Grrrl que hoy en día sigue viva.

¿Qué es el movimiento "Riot Grrrl?

Según expertas, el movimiento Riot Grrrl fue un movimiento feminista y cultural que surgió en la escena punk y alternativa en los Estados Unidos a principios de la década de 1990. La palabra "grrrl" es una variante de "girl" (chica en inglés) y se usó para enfatizar la energía y la rabia expresadas por las mujeres que formaban parte de este movimiento. Este movimiento combinó la música, la política y la cultura DIY (Do It Yourself o Hazlo Tu Misma) para abordar temas de género, patriarcado, sexualidad, desigualdad y violencia contra las mujeres.

Las letras de las canciones y la actitud en el escenario de las bandas Riot Grrrl expresaban abiertamente la rabia y la frustración de las mujeres en respuesta a la opresión de género y las expectativas sociales.

Aunque "Bikini Kill" fue la banda pionera en este movimiento ya que éste se originó principalmente en Estados Unidos, el poder del Riot Grrrl llegó hasta Latinoamérica e influyó poderosamente en la escena punk de los años 90, en donde numerosas bandas conformadas únicamente por mujeres adoptaron el llamado "Manifiesto Riot Grrrl" para unirse a la lucha feminista a través de la música. Es así como nacieron bandas emblemáticas que han dejado una huella palpable en la escena punk y si quieres conocer más sobre ello, aquí te dejo algunas canciones que seguramente te harán sentir poderosa.

Aunque originarios de los Estados Unidos, Bikini Kill tuvo una influencia importante en la escena punk y Riot Grrrl en todo el mundo, incluida Latinoamérica.

Que grosero (Ultrasónicas)

A través de un lenguaje fuerte, la canción refleja la frustración y desilusión hacia alguien que te ha engañado y hablado mal, expresando enojo y desprecio, y aunque parezca una historia aislada, es una realidad que muchas mujeres se han enfrentado una difamación pública debido a las mentiras de alguien más. A pesar de la ira, finalmente perdonan, reconociendo la patética condición de la persona y todo esto cierra con una afirmación de independencia y autovaloración, transmitiendo un mensaje de empoderamiento y establecimiento de límites contra el maltrato en las relaciones.

Mujeres por la resistenciA (Polikarpa y sus viciosas)

La canción, liderada por el bajo elástico de Sandra Rojas y alaridos enérgicos contra el odio, la tortura y la violencia, busca inspirar a las mujeres de Colombia y del continente a levantar sus voces contra la opresión. El tema destaca temas el aborto y reflexiona sobre la estigmatización del cuerpo femenino, mientras denuncia la corrupción estatal, llamando a la insurgencia ciudadana mientras se nos recuerda la importancia de contribuir para lograr la equidad, la inclusión y la paz.

Desconfía de ese chico (Rata Negra)

Esta canción narra la historia de alguien que alerta sobre las acciones cuestionables de un individuo, incluyendo actos como maltrato animal, engaños y robos. Pero a pesar de las advertencias, la protagonista muestra un conflicto interno al desear una relación con esta persona, explorando temas de precaución, complejidad en las relaciones humanas y la elección de pasar por alto defectos por deseos personales o amor, recordando la importancia de equilibrar atracciones personales con la realidad de las acciones de alguien.

¿Cuál es el manifiesto Riot Grrrl?

PORQUE las chicas morimos por libros y discos y fanzines que nos hablen a NOSOTRAS y NOS incluyan y que podamos entender a nuestra manera.

PORQUE queremos que sea más sencillo para las chicas ver/oir el trabajo de cada una de ellas y que podamos compartir estrategias y criticar/aplaudir a cada una.

PORQUE debemos tomar el control de los medios de producción para crear nuestras propias quejas.

PORQUE ver que nuestro trabajo se conecte con nuevas amigas-políticas-vidas-reales es esencial si queremos entender cómo estamos impactando, reflexionando, perpetuando o QUEBRANTANDO el status quo.

PORQUE reconocemos las fantasías de la Revolución Instantánea Armamentística Machista como mentiras imprácticas que buscan que soñemos y no que nos convirtamos en aquello que soñamos y POR LO TANTO buscar hacer la revolución cada día de nuestras vidas, visualizando y creando alternativas ante la mierdera forma cristiana y capitalista de hacer las cosas.

Los fanzines se hicieron parte del movimiento Riot Grrrl y a través de ellos se dio a conocer el manifiesto de las mujeres dentro de la escena musical.

PORQUE queremos y necesitamos motivar y ser motivadas frente a todas nuestras inseguridades, frente al tontorockerocervecero que nos dice que no podemos tocar instrumentos, frente a “autoridades” que dicen que nuestras bandas/revistas/etc son las peores de EEUU y PORQUE no queremos vivir bajo los estándares de otros (hombres) sobre lo que se es y lo que no debe ser.

PORQUE no estamos dispuestas a vacilar ante la afirmación de que somos reaccionarias del “sexismo inverso” Y NO LAS VERDADERAS GUERRERAS DELPUNK ROCK SOUL QUE SABEMOS que somos.

PORQUE sabemos que la vida es mucho más que la sobrevivencia física y están claramente conscientes de que la idea del punk rock "puedes hacer lo que sea" es crucial para la próxima revolución de unas enojadas riot grrl que buscan salvar la vida psíquica y cultural de las chicas y mujeres de todo el mundo, según sus propios términos, no los nuestros.

PORQUE estamos interesadas en crear formas de ser no patriarcales Y de hacer música, amigas y escenas basadas en comunicación + entendimiento, en lugar de competencia + categorizaciones de buena/mala banda.

PORQUE hacer/leer/ver/escuchar cosas chingonas nos validan y desafían, nos ayudan a fortalecernos y ganar el sentido de comunidad que necesitamos para descubrir cómo es que en nuestra vida existen mierdas como el racismo, el culto al cuerpo perfecto, la discriminación por edad, el clasismo, la obsesión por ser delgada, sexismo, anti semitismo y heterosexismo.

El manifiesto Riot Grrrl es un conjunto de principios y declaraciones que surgieron en la década de 1990 como parte del movimiento Riot Grrrl.

PORQUE consideramos que la promoción y el apoyo a las escenas de chicas y las artistas de todo tipo son parte integral de este proceso.

PORQUE odiamos al capitalismo en todas sus formas y tenemos como meta principal compartir información y mantenernos vivas en lugar de beneficiarnos siendo cool de acuerdo a costumbres y tradiciones aceptadas.

PORQUE estamos enojadas con una sociedad que nos llama Chica = Tonta, Chica = Mala, Chica = Débil.

PORQUE no estamos dispuestas a dejar que nuestra ira, real y válida, sea disuelta y/o sea vuelta en nuestra contra a través de la internalización del sexismo como se observa en los celos chica/chica y en los comportamientos autodestructivos de las chicas.

PORQUE creo, con todo mi corazón y cuerpo y alma, que las chicas constituyen el alma de la fuerza revolucionaria que puede cambiar y cambiará el mundo de verdad.