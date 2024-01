Los discos que estarán conquistando las listas de popularidad en este 2024

Para muchas personas, la música es el instrumento perfecto para recordar los sucesos importantes del año, es por ello que se ha vuelto tan importante dentro de los recuentos y, sin duda alguna, este 2023 estuvo lleno de grandes obras musicales para todos los gustos. Durante los 12 meses que terminaron pudimos ser testigos de la gran fuerza que ha tomado la música urbana, pero también pudimos ver el resurgimiento gradual del pop clásico y la nostalgia, indicando una tendencia hacia la diversificación sonora.

Después de experimentar un 2023 lleno de descubrimientos musicales, las expectativas sobre lo que sucederá en este 2024 son bastante altas ya que la agenda de lanzamientos poco a poco ha comenzado a llenarse con estrenos que abarcan diversos géneros musicales. Es así como este año promete ser un viaje sonoro en el que convergen las vibraciones contemporáneas con estilos más alternativos, creando un escenario musical variado y emocionante, por lo que te muestro cinco discos que saldrán durante el 2024 y no te puedes perder.

A medida que nos adentramos en el año 2024, se vislumbra una emocionante agenda repleta de esperados estrenos.

Mägo de Oz

El estreno del material "Alicia en el Metalverso" se encuentra programado para finales de enero, este nuevo álbum marca un cambio significativo dentro de la banda, ya que por primera ocasión podremos ver a Rafa Blas como vocalista. Este disco es una reinterpretación del clásico "Alicia en el país de las maravillas" de Lewis Carroll, por lo que la protagonista es presentada como una joven transgénero que se aventura en el fascinante mundo del Metalverso y entabla conversaciones reveladoras con su psicólogo. Es así como el álbum aborda temas sociales como el bullying, la anorexia, el ciberacoso y los miedos personales; hasta el momento se ha estrenado el tema "Seremos Huracán", que es catalogado como el single de este nuevo material.

The Libertines

Después de casi 10 años de descanso, la banda londinense lanzan un nuevo álbum titulado "All Quiet on the Eastern Esplanade", éste se encuentra inspirado en la novela pacifista de Erich Maria Remarque y rinde homenaje a "The Albion Rooms", el multifacético espacio que alberga el hotel, estudio, restaurante y bar de la banda en Margate, destacando además en la portada del álbum. El estreno de esta obra se encuentra programada para el próximo 8 de marzo y hasta el momento se han lanzado los temas "Night Of The Hunter" y "Run Run Run".

Dua Lipa

Hace un par de meses pudimos conocer la nueva faceta de Dua Lipa a través de su sencillo "Houdini" y esta pista fue suficiente para dejar enganchados a sus fans, quienes aguardan con ansias el lanzamiento de un nuevo álbum, el cual está previsto para el año 2024, aunque las fechas exactas aún no se han confirmado. La talentosa artista ha revelado que su inspiración para este próximo proyecto proviene de la psicodelia de la década de 1970 y su ahora característica melena roja es sinónimo del cambio dentro de su música, prometiendo que el nuevo lanzamiento musical nos sumergirá en un fascinante viaje musical influenciado por las vibraciones retro.

Coldplay

Después de un descanso desde el 2021, los integrantes de la banda han revelado que se encuentran finalizando su nuevo material titulado "Moon Music", que ha sido descrito como una continuación de "Music of the Spheres". Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre el nuevo proyecto, la banda ha involucrado a sus seguidores de manera única al solicitarles que graben sus voces cantando "ahhhh" para una iniciativa llamada "One World", esto sugiere una conexión especial entre Coldplay y su audiencia, generando una expectativa aún mayor para descubrir qué sorpresas nos deparará "Moon Music" y cómo se relacionará con su predecesor.

"Estamos terminando un álbum llamado Moon Music, que es el segundo volumen de Music of the Spheres", explicó Chris Martin durante una entrevista.

Tom Odell

Aunque el músico continúa con una serie de presentaciones en vivo durante los próximos meses, es a finales de enero cuando podremos escuchar su nuevo álbum titulado "Black Friday". Fue a través de una entrevista donde Tom Odell compartió su proceso creativo, revelando que las canciones fueron grabadas entre el invierno y la primavera de 2023, con la intención de mantener una producción que refleje fielmente sus sentimientos en ese momento. Hasta el momento, hemos tenido un vistazo a la esencia del disco a través de los temas que le dan título, "Black Friday", así como "Somebody Else" y "Answer Phone", estos adelantos ya nos permiten apreciar la naturaleza orgánica del álbum, donde la voz y la guitarra toman protagonismo.