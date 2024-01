Conciertos 2024 en México: Conoce la lista de precios y cuándo se van a realizar

En 2024 la Ciudad de México se llenará de grandes artistas, desde Metallica, Luis Miguel y Madonna armonizarán todo el país y esto es todo lo que tienes que saber.

Desde lugares, precios y fechas, siéntete tranquilo por qué con esta lista no te perderás ningún concierto:

Slash

Slash visitará México en enero/Créditos: @ocesa

El famoso ex guitarrista de Guns & Roses visitará la Ciudad de México el 23 en el famoso Pepsi Center WTC, parte de su tour “The River is Rising” Tour 2024, los boletos tienen un costo de: 1,207 pesos mexicano, por lo que no querrás perderte a esta leyenda del Rock.

Karol G

La estrella colombiana visitará México en Febrero/Créditos:@ocesa

La “Bichota” nos deleitará el 8 de febrero en el glorioso Estadio Azteca, con su Mañana Será Bonito Tour, por lo que no querrás perderte este evento de la estrella colombiana del momento.

Jesse y Joy

Jesse y Joy volvera en Marzo/Créditos: @ocesa

Luego de que el famoso dúo nos vislumbrará con su gira “Clichés Tour”, regresa por cuarta fecha consecutiva al legendario Auditorio Nacional, podrás verlo el 14 de febrero y si no es suficiente el 14 de marzo, los boletos tienen un costo desde 305 pesos a 3 mil pesos.

Blink-182

Blink-182/Créditos: @ocesa

Después del accidente sufrido por Travis Baker en 2022, la banda estadounidense famosa por su estilo Pop-Punk, nos visitará del 2 al 5 de abril en el colosal Palacio de los Deportes, con un costo de entre 900 y 2500 pesos mexicanos.

Madonna

Madonna volverá en abril/Créditos:@ocesa

La legendaria Madonna regresará en 2024 a nuestro país con su tremenda gira The Celebration Tour, del 20 al 24 de abril, y aunque sus boletos están casi agotados, aún puedes conseguir algunos en un precio de 5 mil pesos.

Metallica

Metallica nos regalará 4 fechas en septiembre/Créditos:@ocesa

Los legendarios intérpretes de “Master of Puppets” volverán al Foro Sol en su gira de M72 Season, pues, promete dar al menos más de 40 canciones diferentes en sus 4 noches, 20 y 22 de septiembre, así como el 27 y 29 de septiembre, por lo que no deberías perderte este show.

Luis Miguel

Luis Miguel seguirá su Tour 2024 en nuestro país/Créditos: @ocesa

El sol de México sigue rompiéndola con su gira por todo el mundo, por lo que sus conciertos en nuestro país, son de los más esperados del año, desde el 22 de agosto al 25 de noviembre tendrá un concierto en al menos un estado de la República Mexicana.