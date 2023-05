Daniel Bisogno ahora habla de Bizarrap y dice que si lo llega a ver “le entregas la cartera y el celular”

A pesar de las múltiples canciones que Bizarrap ha grabado a lado de grandes artistas hay quienes aún no lo identifican. Este fue el caso del periodista de espectáculos Ricardo Manjarrez, quien así lo confesó durante la emisión de Ventaneando de este miércoles; sin embargo, Daniel Bisogno se lo celebró, pues parece que no supera la melodía que realizó a lado de Shakira.

Tras expresarle la suerte que tiene de no ubicarlo, su compañero le dijo que realmente no lo podría identificar en caso de encontrárselo de frente en la calle o el gimnasio, a lo que "El Muñeco" le dijo: "Le entregas la cartera y el celular", respondió desatando las risas de sus demás compañeras. Esto, posiblemente sea por la moda que maneja el DJ; casi siempre usa ropa holgada, deportiva y con sus lentes oscuros y gorra.

Por su parte, Linet Puente explicó que es productor, pero que jamás se quita las gafas para el Sol, por lo que es natural que no sepan muy bien cómo es su rostro. Con esto le dio la razón a Ricardo Manjarrez, quien explicó que el responsable de "Music Sessions #53" se presentó en Puebla donde emocionó a su público con la mayoría de sus mezclas.

¿Quién es Bizarrap?

De origen argentino, Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, cobró fama mundial cuando grabó a lado de Shakira el tema "Music Sessions #53", donde la colombiana expuso los problemas que atravesó desde que se separó del exfutbolista Gerard Pique. Con 24 años de edad, ya conoce las mieles del éxito, pues en cualquier lugar donde se presenta es aclamado.

"La primera vez que fui con anteojos noté que la gente no me reconocía. Después me mandé hacer esta gorrita y ya es como una marca medio registrada. Al principio era muy tímido y me servía mucho más, pero hoy en día es como que estoy más tranquilo", explicó el productor en entrevista para el medio El Mundo, con lo que le dio la razón a Ricardo Manjarrez y Linet Puente.

Leyenda

La carrera del argentino comenzó en el 2018 con mixes de batallas de freestyle donde incluía sus propios beats. Algunos de los famosos que se han grabado con Nicki Nicole, Nicky Jam, Nathy Peluso, Cazzu y Residente.

