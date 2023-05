Daniel Bisogno reprueba el mensaje de Shakira en los Billboard: “Ya bastante dijo con la canción, ya es de ardido”

En la reciente entrega de los Premios Billboard, la cantante Shakira fue galardonada como "La Mujer del Año". Como era de esperarse, tras recibir su reconocimiento emitió un fuerte mensaje dirigido hacia todas las mujeres, mismo que fue aplaudido en el evento y fuera de éste; sin embargo, hubo quien no estuvo muy de acuerdo: Daniel Bisogno.

Durante la emisión del programa Ventaneando, el periodista de espectáculos escuchó con atención la nota sobre las palabras de la colombiana: Aunque esto emocionó a sus compañeras Linet Puente y Rosario Murrieta los que estuvieron inconformes fueron "El Muñeco" y Pedrito Sola.

"Perdónenme, eterno, recurrente. Hemos escuchado eso mil veces. Ya bastante dijo con la canción ("Music Sessions #53") y con lo que ha cobrado como para seguir todavía con eso", expuso Daniel Bisogno frente a las excusas de sus colegas. Incluso, les dijo que si factura debería de arreglar su situación fiscal en España.

Por su parte, Linet Puente la defendió argumentando que "de ese discurso que si bien repitió muchas palabras que podemos encontrar en muchos lugares sí dejó ver algunas cosas de 'no importa si te pusieron el cuerno o no'". No obstante, para el comunicador lo dicho por Shakira cayó en el exceso. "Perdóname, ya es ardido absolutamente. Ya cada quien toma lo que puede, ya es un exceso", mencionó.

Al final, Rosario Murrieta disculpó a Daniel Bisogno y Pedrito Sola, quien apoyó a su compañero, frente a su público. Esto lo hizo debido a que el tema resultó ser muy espinoso (tras la separación de la colombiana con el exfutbolista Gerard Piqué) y dividió opiniones durante meses.

¿Cuáles fueron las palabras de Shakira?

Durante el evento Mujeres Latinas en la Música, en la entrega de los Premios Billboard, la cantante colombiana emitió un discurso que emocionó a propios y extraños. Con su galardón en las manos, Shakira tomó aire y frente al micrófono le habló directamente a las féminas:

"Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos, creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de una misma? A mi me ha pasado más de una vez".

De igual manera, asomó un poco lo que vivió en su relación con Gerard Piqué: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma".

