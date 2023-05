“En qué clase de correccional quiere grabar”, Daniel Bisogno tras posible colaboración de Belinda con Babo y Peso Pluma

Como si hubiera mordido un limón, Daniel Bisogno reprobó que Belinda pudiera tener una colaboración con los cantantes Peso Pluma y Babo, de Cartel de Santa. Esto, tras los fuertes rumores por el avasallador éxito del intérprete de corridos tumbados y de la amistad que sostiene con el rapero; hace unos días presumió los mensajes que le envió a su teléfono celular.

La también actriz se presentó en Monterrey, Nuevo León, como parte de sus compromisos con el show "2000's Pop Tour" donde enamoró a todos los regiomontanos con la potencia de su voz. Sin embargo, a su salida del recinto fue alcanzada por la prensa rosa quien no perdió la oportunidad de cuestionarla sobre los proyectos que pudiera tener en un futuro con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del también compositor de Jalisco.

Ante el rumor generado por usar la música del joven para fondear algunos de sus videos en Instagram, sólo mencionó que es fan de la música regional dejando abierta la incógnita. No obstante, las cosas cambiaron cuando fue alcanzada en el hotel donde se hospedó, pues ahí hizo una revelación que dejó con el ojo cuadrado a todos sus fans.

Belinda confirma colaboración con Babo

En recientes fechas, Belinda llamó la atención de propios y extraños tras ventilar una serie de mensajes que le llegaron de parte del vocalista de Cartel de Santa, Babo. En este caso, no se trata de las mismas intenciones que tuvo originalmente con la influencer Yuya, sino de una amistad sincera entre artistas.

Durante una entrevista con Glamour España, la intérprete de "Bella traición" mostró (detrás de cámaras) los comentarios que ha recibido de parte de Eduardo Dávalos de Luna, nombre real del cantante.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta; siempre me está mandando sus ideas él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", declaró.

Ahora, tras la pregunta sobre si colaboraría con el rapero señaló con su dedo de manera afirmativa, pero que "guardara silencio". "Sí vamos a hacer colaboración porque es un gran amigo. Lo admiro mucho, lo respeto mucho", dijo para después desaparecer de las cámaras.

