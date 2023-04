Belinda carga siempre con su oración y esto dice de los tatuajes que sus exnovios se hicieron de ella

Durante su reciente visita a España para la promoción de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, Belinda dio algunas entrevistas en donde habló de todo, incluso en una de ellas se puso al descubierto y mostró todo lo que carga en su bolsa de mano, ahí la cantante dejó claro que no debe faltar una estampa de “Santa Belinda”.

Y es que, la cantante explicó que en México la han hecho “santa” y que hasta le han inventado una oración, aunque reveló que no sabe muy bien cómo y de dónde salió la idea de esta plegaria, lo que sí es que Belinda asegura que siempre carga con ella una estampita de su rezo.

En esta misma entrevista, la intérprete de “Ángel”, leyó completa la oración que sus fanáticos le hicieron para lograr que así como Cris Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal se tatuaron su nombre y su rostro las parejas de quien hacen la plegaria a “Santa Belinda” también logren que sus parejas se tatuen algo de ellas.

“No sé por qué en méxico se les ocurrió que yo soy la Santa Belinda, no sé a quien se le ocurrió exactamente, pero me hace mucha gracias”, dijo Belinda en entrevista con Vogue Spain

Luego de decir la oración completa, misma que en un principio se hizo viral en redes sociales y ha sido tanto el éxito de ésta que Belinda ya la hizo parte de su show, la cantante dio detalles de cómo cree que nació la idea.

Y es que, la cantante y actriz supone que “Santa Belinda” nacido por que los hombres que se enamoran de ella terminan tatuándose su rostro, ojos y nombre en diversas partes de su cuerpo, aunque luego terminen cubriéndose el diseño original con otras cosas.

Cabe señalar que Beli en la entrevista no se refirió exactamente a alguna de sus ex parejas, simplemente asegura que esta oración a “Santa Belinda” le da mucha gracia y lo toma con mucho humor.

“Quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”, dijo Belinda