Belinda se presenta en la Feria de Aguascalientes y explica por qué es "la patrona de México"

Hace algunos días, Belinda estuvo de viaje en España en donde visitó varios programas en los que promocionó el inicio de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, serie de Netflix en la que participa, y fue justo durante la promoción en donde la cantante y actriz hizo un comentario con el cual se ganó muchas críticas y burlas.

Y es que, Belinda durante su participación en “La Resistencia”, programa español, dijo que ella era “la patrona de México”, esto provocó que en redes sociales le hicieran malos comentarios pues la tildaron de “presumida y ridícula”, ante esto es la propia cantante quien explicó por qué lo dijo.

Luego de estar varios días en promoción en España, Belinda finalmente regresó a México para ofrecer una serie de conciertos y fue justamente durante el show que dio en la tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes que la bella rubia se dirigió a su público y explicó lo sucedido.

Todo ocurrió a la mitad de su show, cuando la intérprete de “Boba niña nice” interactúa con el público que asiste a su concierto y que le escribe algunas pancartas.

“Belinda nuestra patrona, gracias, ustedes saben que siempre lo digo de chiste, por que me da mucha risa que me digan así, me lo tomo con mucho amor y mucho humor y gracias, gracias”, dijo Belinda a sus fanáticos en Aguascalientes

Luego de esto, Beli siguió leyendo las pancartas que sus fans le hicieron en donde en repetidas ocasiones la llamaron “la patrona”, finalmente la cantante siguió con su show y recibió varios regalos por parte de sus seguidores.

Antes de subir al escenario, Belinda platicó brevemente con la prensa que la esperaba a su llegada a Aguascalientes, ahí como era de esperar, reporteros cuestionaron a la cantante sobre la paternidad de Nodal con quien estuvo a punto de llegar al altar.

Ante estas preguntas, en un primer instante Belinda sin dudarlo respondió que un bebé siempre es una bendición, sin embargo, la cantante aprovechó la presencia de los medios para hacer una petición especial por respeto a la nueva familia de su ex prometido.

“Yo sí quiero pedirles, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto; la vida pasa, cada quién tiene su vida, y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie, le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto”, dijo Belinda