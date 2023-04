"Es delicado hablar de eso": José Ángel Bichir se pronuncia sobre el contrato que firmó por ser novio de Belinda

Fue hace unas semanas cuando se dio a conocer que el actor José Ángel Bichir había tenido una relación con Belinda, de la que no podía dar detalles pues firmó un contrato de confidencialidad, algo que desató la polémica. A varios días, el hijo de Odiseo Bichir volvió a pronunciarse al respecto ante el asedio de la prensa, y afirmó que es un tema delicado para hablar de eso, no sólo por su compromiso por escrito, también porque quiere y respeta a la intérprete de "Luz sin gravedad".

El también sobrino de los actores Demian y Bruno Bichir, de 35 años, conoció a Beli, como la llaman cariñosamente sus fans, cuando ambos trabajaron en la telenovela infantil "Amigos por siempre", y se reencontraron hace poco en la serie de HBO Max "Divina comida", su reencuentro recordó una entrevista en la que supuestamente él habría negado una relación con la actriz, pero luego explicó que nunca lo negó, sólo que no podía hablar del tema por que tenía un contrato.

José Ángel Bichir no se retracta sobre contrato que firmó

"Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea", declaró Bichir ante los medios hace unas semanas, y aunque había dicho que daría más detalles del tema, fue hasta esta semana que al ser captado por las cámaras se le cuestionó.

En el programa "Venga la Alegría", matutino de TV Azteca, se dio a conocer una entrevista con José Ángel, actor en proyectos como: "El César", "Tiempo final", "Run Coyote Run" y "Amor sin reserva", en dicha plática, volvió a insistir en que por respeto a la artista, a quien todavía estima, no hablará del tema, pues resulta delicado.

"Yo no dije nada que fuera mentira y que no pueda decir. Ni mucho menos con dolo, ni nada de eso, al contrario, yo les dije que ya no iba a hablar más de eso porque el contrato es complicado, pero más allá del contrato también es el respeto que le tengo a ella, ¿me entiendes? y también fue una manera de frenar un poco y decir 'ya no me pregunte de'", explicó el actor.

Ante el cuestionamiento por parte de una de las reporteras, acerca de si recibió alguna reacción por parte de Belinda, el histrión comentó que es "delicado hablar de eso", porque respeta y quiere mucho a la artista. "Me considero un caballero a pesar de la respuesta de mucha gente que también respeto que piense lo contrario, creo que también por ahí hay unos conflictos que se van generando de dimes y diretes".

El cantante Lupillo Rivera negó haber firmado algún papel por su romance con la ojiverde, por lo que también se le preguntó a Bichir sobre el tema, y explicó que él nunca aseguró que fuera un contrato que hacía en todas sus relaciones. "Mucha gente del espectáculo especuló que era un contrato que siempre hacía en sus relaciones, yo nunca dije eso, tampoco".

Finalmente, José Ángel Bichir aseguró que Belinda no quiere que se hable de sus relaciones, quiere discreción, y que desconoce si alguien más firmó algún contrato de confidencialidad, afirmando que todo lo dicho se va a aclarar en algún momento.

