VIDEO | Belinda se autodenomina "La Patrona en México" y la tunden en redes

Tras el reciente anunció del intérprete de regional mexicano Christian Nodal y de la cantante argentina de trap Cazzu sobre que pronto se estrenarán como padres, Belinda vuelve a estar bajo los reflectores del mundo del espectáculo, pues, en días pasados, sorprendió a sus fans al publicar un post en redes sociales, dejando en claro que se encuentra feliz a sus 31 años.

Y aunque muchos internautas esperaban que la cantante hablara sobre la paternidad de su expareja, prefirió mostrar lo bien que está con su actual vida, pues a través de su cuenta de TikTok publicó un video donde aparece bailando, con un atuendo deportivo de pants color gris y sudadera beige,"¡Asi termina un día de promo en Madrid! Ole", comentó la también actriz, quien desde hace unos días se encuentra en España para promocionar su participación en la nueva temporada de Edén.

Belinda aseguró en el programa "La Resistencia" que es "La Patrona en México".

Belinda se autodenomina "La Patrona en México"

En el programa “La Resistencia” Belinda habló sobre su carrera profesional, donde además de participar en bromas pesadas, aprovechó para “echarse flores” frente al conductor del programa David Broncano, pues la intérprete de “Las 12” aseguró ser “La Patrona en México”.

Esta declaración desató polémica en redes sociales, especialmente en TikTok -donde surgió un video de su participación con Broncano- y es que a muchos les molestó lo expresado por Belinda, pues aseguraron que había artistas 100 % mexicanas y con mayor trayectoria para merecer ese título.

La cantante y actriz se encuentra en España para promocionar su participación en la nueva temporada de Edén

"Claro, yo soy ‘La Patrona’ en México", afirmó la cantante y actriz, durante la entrevista, mientras mostraba un semblante de total seguridad, cuyo comentario dejó sin palabras al conductor, quien solamente se limitó a responderle: "Vale".

Los internautas no tardaron en mostrar su molestia, ante tales declaraciones de Belinda; sin embargo, no faltó quien salió en su defensa. "Me agrada Belinda, pero todos sabemos que las verdaderas patronas de México son Thalía y Gloria Trevi y de la nueva generación Danna"; "yo digo que lo fue hace unos 10 años, ahorita ya no es tan relevante, más que por sus escándalos"; "eres humilde, mi chiquita"; "la patrona de tu casa"; son algunos de los comentarios que se leen.

