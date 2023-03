José Ángel Bichir, ex de Belinda, dice que pronto dará más detalles de su noviazgo: "Es complicado"

Hace unas semanas, el mundo de la farándula quedó en completo shock después de que el joven actor, José Ángel Bichir destapara que tuvo una relación sentimental con la guapa cantante, Belinda, considerada por muchos como una de las grandes voces de nuestro país.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el galán de televisión dijo que nunca negó que fue pareja de la estrella pop, pero desafortunadamente no puede hablar más del tema pues firmó un contrato de confidencialidad, dejando en shock a toda la industria.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, dijo el actor.