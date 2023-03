Querido actor mexicano fue novio de Belinda pero firmó un contrato de confidencialidad, ¿quién es?

fue el pasado 12 de febrero de 2022 cuando Christian Nodal y Belinda anunciaron por medio de sus redes sociales que habían dado por terminado no sólo su compromiso matrimonial sino también su romance, desde entonces el cantante sonorense se dejó ver con muchas mujeres, hast aque formalizó un romance con Cazzu con quien se dice que se encuentran en la espera de su primer bebé.

Por otra parte, Belinda se ha dejado ver con otros famosos pero aseguran que se trata solo de amigos, sin embargo, un querido actor mexicano con quien trabajó en la infancia y se reencontró en las grabaciones de “Divina Comida” dejó entrever que sostuvo una relación amorosa con la intérprete de “Sapito”.

Se trata del actor José Ángel Bichir quien en una reciente entrevista compartió que firmó un contrato de confidencialidad por lo que no puede hablar abiertamente pues “no quiere demandas”.

José Ángel y Belinda se conocen desde que ambos son pequeños ya que trabajaron juntos en la telenovela “Aventuras en el tiempo” en donde supuestamente se casaron; pero años más tarde se reencontraron en el reality show “Divina Comida”.

Foto: IG @joseangelbichir

Fue en un encuentro con la prensa en donde Bichir dejó saber que se encuentra molesto al haber leído que algunos medios de comunicación aseguran que él dijo en algún momento que él y Belinda solo fueron amigos, cosa que él nunca declaró, sin embargo, cuenta que no puede hablar mucho al respecto por que firmó un contrato de confidencialidad.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, dijo Bichir

José Ángel Bichir asegura que todas las notas en las que mencionan que él dijo que solo fue un gran amigo de Belinda y que nunca tuvo una relación con ella lo señala como “difamación”, pues pese a que no puede hablar dice que busca ser “elegante y te vas por otra vía”.

Foto: IG @joseangelbichir

Finalmente, ante la insistencia en saber sí tuvo o no un romance con Belinda, el actor que aparece en la segunda parte de “Sexo, Pudor y Lágrimas”, reiteró que el año pasado (2022) firmó un contrato de cofidencialidad, por lo que no desea demandas, pero asegura siempre fue un caballero.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas. El año pasado -firme el contrato-. Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada. De pronto sale ese reportaje, me parece muy triste”, concluyó José Ángel