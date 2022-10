Belinda: con lujosos muebles y enormes esculturas, así es la espectacular casa de la cantante

Este jueves 27 de octubre se estrenó uno de los realities shows más esperados, se trata de “Divina Comida” un programa en donde 16 famosos pondrán a prueba su talento en la cocina pero sobre todo tendrán que demostrar que son el mejor anfitrión pues solo uno de ellos ganará este reconocimiento.

Esta semana salieron a la luz los cuatro primeros capítulos de esta temporada y en el primer episodio Belinda es la encargada de dar la bienvenida a su casa a tres de sus compañeros Manuel Bichir, Verónica Toussaint y Manu Nna.

Foto: IG @manunisima

Y aunque en esta ocasión no hablaremos de los dotes culinarios de Belinda, si vamos a hablar de algo que llamó mucho la atención en el primer capítulo de este reality show pues la intérprete de “Luz Sin Gravedad” abrió las puertas de su casa, dejando con la boca abierta a más de uno con lo espectacular que es cada rincón de su hogar.

Y es que Beli como también es conocida la actriz y cantante dio un breve recorrido por su casa la cual se encuentra al sur de la Ciudad de México y en donde por cierto ha sido su refugio para componer algunos de sus más grandes éxitos.

Algo que llamó la atención es que en casi todas las paredes de su hogar hay cuadros pues a Belinda le fascina el arte, además también tiene fotografías de todas las personas que para ella son muy importantes en su vida.

“Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto”, dijo Belinda