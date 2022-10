Grupo Firme: Esta famosa conductora no creía en el talento de Eduin Caz, ahora aplaude sus triunfos

Sin duda alguna, Grupo Firme es una de las agrupaciones con más éxito en la actualidad, incluso algunos los llaman como “el fenómeno del momento” y aunque en estos momentos se encuentran “en los cuernos de la luna”, no siempre fue así, incluso algunos famosos empresarios y figuras importantes dentro de la música regional mexicana no creían en ellos.

Y es que durante los inicios de Grupo Firme fueron duramente criticados por el empresario Pepe Garza, uno de las figuras más importantes de la industria musical mexicana, sin embargo, en la misma ocasión en las que éste aseguró que el grupo liderado por Eduin Caz no tendría éxito, también estaba presente una querida conductora llamada Maria Elena Anaya quien tampoco confió en el talento de la agrupación nacida en Tijuana.

Esta bella conductora seguramente la recuerdas por el concurso en Facebook llamado “Confetti”, el cual la mayoría jugamos en alguna ocasión con la esperanza de ganar una fuerte cantidad de dinero.

Fue en el año 2018 cuando en su canal oficial de youtube que Pepe Garza habló de Grupo Firme, luego de ver un video de la entonces novata agrupación, interpretando un corrido, el empresario estaba acompañado por Rica Rubio y la conductora de televisión María Elena Anaya.

El primero en hablar sobre Grupo Firme fue Pepe Garza quien luego de ver el video de esta agrupación aseguró que no tendrían éxito y los consideró como un grupo más del montón.

“Yo opino que es uno más de los muchos de los grupos que hay, no me atrajo demasiado, la música, la letra muy, muy básica, no creo que trasciendan…”, dijo Pepe Garza

La siguiente en dar su opinión sobre Eduin Caz y Grupo Firme fue la conductora Maria Elena Anaya quien coincidió con Pepe Garza y tampoco le tuvo mucha fe a la entonces novata agrupación e incluso los consideró como algo “equis”.

“No se me hicieron mal, no es que no me haya gustado simplemente no, no se me hizo una rola que diga ‘es una rola que me gustaría que están poniendo en la radio todo el día’ y no sé algo como equison”, dijo María Elena Anaya