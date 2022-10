Grupo Firme: las 5 canciones que "no pegaron" en el gusto del público y casi nadie reproduce

Grupo Firme ha convertido canciones de su repertorio en verdaderos himnos de la música regional mexicana, en una fiesta no puede faltar “El amor no fue pa´ mí”, y cuando se trata de llorarle al desamor las piezas indicadas son “El tóxico” o “En tu perra vida”, aunque si se trata de dedicarle una melodía a una persona especial están “Pídeme” y “Mi amor por ti”, por mencionar algunas

Hay quienes piensan que todo lo que hace Grupo Firme se convierte en un éxito seguro, pues la mayoría de los videos que están disponibles en sus cuentas oficiales rebasan los 50 millones de seguidores, y hay algunas grabaciones en YouTube que superan los 100, 200 y hasta los 300 millones de reproducciones.

La banda originaria de Tijuana, Baja California ha llevado a cabo varias colaboraciones con famosas estrellas de la música grupera, pop, y hasta ritmos urbanos, con la que se suman esfuerzos para que la canción sea del agrado de la gente, aunque como en todas las empresas o negocios, hay algunos momentos en los que sus estrategias no le dan los mismos resultados.

La banda es originaria de Tijuana, Baja California. FB/GrupoFirme

Eduin Caz, hace uso de su Licenciatura en Mercadotecnia para crear el mejor plan y que su voz llegue a todos los oídos, pero hay cosas que no le han resultado y sus videos no resaltan o no tienen los mismos triunfos que otras de sus canciones.

Cabe destacar que los integrantes de la banda “fenómeno” siempre que sale algo nuevo a través de sus cuentas oficiales hacen anuncio e invitan a la gente a que vaya a las diversas plataformas en las que incluyen su música y de esta manera suman vistas a las canciones.

La banda tiene importantes covers que han despuntado en voz de Eduin Caz (Primera voz), AB Luna (segunda voz) y Jhonny Caz (tercera voz), mientras que conceptos en los que pensaron que les funcionaría, no les fue así, uno de ellos es la canción “Enloquéceme”, una pieza que fue popular en voz de Ov7 y que renovaron en regional, pero también hay temas inéditos que tampoco les han funcionado o incluso corridos con artistas que están en la cúspide del éxito como lo fue en el trabajo que hicieron con Luis R Conriquez.

Las 5 canciones de Grupo Firme que no superan los 10 millones de vistas

Grupo Firme - Río Roma - Torai - Un Tequila - (Official Video) 2021

8.3 millones de visualizaciones

Grupo Firme - Enloquéceme - (Official Video) 2021

6.4 millones de visualizaciones

Grupo Firme - Jesús Chairez - José Gómez -Pancho Villa - (Official Video) 2021

5.4 millones de visualizaciones

Grupo Firme & Luis R Conriquez - Si Respetan, Respeto (Official Video) 2022

4.5 millones de visualizaciones

Grupo Firme - Jesús Chairez - José Gómez - El Amigo De Las Balas - (Official Video) 2021

2.4 millones de visualizaciones

