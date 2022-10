Divina Comida, el reality show que entrará en la cocina de famosos como Belinda, Erik Rubin y Dulce María

Los realities shows siguen teniendo vigencia en México y el mundo porque la gente quiere ver y conocer las personalidades de quienes admiran, y porque ya nada es privado. Así lo relataron los concursantes del nuevo reality show en México, Divina Comida, quien en entrevista con El Heraldo de México aseguran que a la audiencia les gusta conocer la vida más íntima de los artistas.

“Creo que admiramos mucho a la gente que vemos en televisión, que vemos en el teatro, en el cine y disfrutamos de su trabajo, pero siempre nos gustaría saber un poquito más”, dijo la actriz y comediante Michelle Rodríguez, quien es concursante en la mesa 2, de las 4 que Divina Comida ha planteado.

Este reality show es originario de Londres, pero ya ha sido adaptado en 46 países, ahora en México, por lo que ahora que llega al país, considera Michelle que incluso “es algo muy mexicano el cocinar para que vengan, creo que culturalmente si demostramos el amor desde la cocina”.

Itatí también es parte del show. (Créditos: Especial)

Por su parte, el futbolista Rafael Márquez asegura que lo que más le llamó la atención y por lo que se animó a participar es para que lo conozcan más. “Creo que todo mundo me conoce como el futbolista que fui, y poca gente me conoce real como soy en la vida personal, entonces por eso fue que me convencieron”

Divina Comida se trata de que cada concursante recibe en su casa a los demás participantes de su mesa y les hace de comer, quienes lo irán calificando, para así llegar al ganador, pero en el transcurso de la preparación de alimentos y la cena, hablan entre ellos y se conocen más.

“Creo que es un formato que hoy en día es lo que la gente quiere ver, vivimos en un momento en donde nada es privado, las redes sociales, etc. Entonces en especial a mí me gustó este programa porque no es un reality común como los que hemos visto”, relató José Ángel Bichir, concursante de la mesa 1.

Quien también participa es Alex Lora, en la mesa 4, quien asegura que todas las pláticas, chistes y chismes son reales. “Nada de lo que vas a ver en la Divina Comida fue actuado, todo lo que vas a ver es improvisado, es en el momento como la gente realmente es”, aunado a esto, Carlos Gatica asegura que es el proyecto donde más vulnerable ha estado, “creo que es el proyecto en el que yo, en lo personal, voy a ser más vulnerable en mi vida”.

Divina Comida se estrena este 27 de octubre en HBO Max. Cada semana saldrán cuatro nuevos capítulos, uno por cada mesa.

DIVINA COMIDA

Come Dine With Me, programa original

Concursantes: Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita La “Diosa de la Cumbia”, Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica

“Vamos a conocer un poco más el lado humano de estas grandes artistas”: Carlos Gatica

“Creo que es el proyecto en el que yo, en lo personal, voy a ser más vulnerable en mi vida”: Carlos Gatica

4 mesas de participantes

Primera temporada

16 participantes

Más de 17 mil episodios a nivel mundial

