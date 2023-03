Cazzu habla por primera vez de Belinda, tras rumores de embarazo con Nodal: "Crecí escuchando su música"

Fue hace tan solo unos días, cuando comenzaron los rumores que Cazzu y Christian Nodal podrían estar esperando a su primer bebé, sin embargo, este martes 28 de febrero una famosa revista de espectáculos habría confirmado la noticia.

Ante esta situación ni Cazzu ni Nodal han confirmado esta información, sin embargo, la traepera argentina hizo un importante anuncio pues el próximo 9 de marzo se estrena el tema que grabó con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, mismo que le ha traído muchas comparaciones con Belinda quien además es exnovia del intérprete de “Un cumbión dolido”.

Debido a las fuertes comparaciones de las que la cantante argentina ha sido blanco, reporteros del programa “Siéntese quien pueda”, platicaron con Cazzu en el aeropuerto en donde por primera vez la actual novia de Christian Nodal habló de la expareja de éste, ósea de Belinda.

La también llamada “Nena Trampa” fue cuestionada sobre lo que piensa de las comparaciones que se han hecho de ella y la exnovia de Nodal, por lo que la cantante argentina se refirió a Belinda con un gran respeto no solo a ella como mujer sino como la exitosa cantante que es.

Foto: IG @nodal

A pesar que la intérprete de temas como “Peli-Culeo”, “Piénsame”, “Maléfica”, “Jefa”, entre muchas otras más dijo admirar y respetar la carrera de Belinda, los cuestionamientos sobre las comparaciones entre ambas continuaron, por lo que la actual novia de Christian Nodal aseguró que no está atenta a ese tipo de criticas.

“No sé quién me compara y que no sé me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, dijo Cazzu