Justin Bieber cancela definitivamente su gira mundial, este es el complicado motivo que lo aleja de los escenarios

Al hablar de artistas mundialmente famosos y exitosos no podemos dejar de mencionar a Justin Drew Bieber a quien conocemos solamente por su nombre artístico como Justin Bieber, y aunque llevaba muchos años sin ser protagonista de una polémica, en las últimas horas el guapo artista canadiense se ha vuelto a colocar en medio del huracán.

Todo ocurrió este pasado 01 de marzo, cuando Justin celebró su cumpleaños número 29, pues fanáticos del intérprete de “Baby” se dieron cuenta que en el sitio web donde se disponían a adquirir boletos para el "Justice World Tour", las fechas habían desaparecido, sin embargo, lo que sucede es que el cantante canceló definitivamente su gira.

El año pasado se dio a conocer la noticia que Justin Bieber se estaría presentando en varias partes del mundo con su gira "Justice World Tour", en la que una vez más el ídolo canadiense se reuniría con sus fanáticas, sin embargo, en junio de ese mismo año dio a conocer que su tour sería aplazado por dos situaciones que merecían toda la atención del cantante.

La primera de ellas se trató por la pandemia del COVID-19, luego de esto cuando los conciertos comenzaron a autorizarse vino un nuevo reto para Justin pues el cantante compartió con sus seguidores que padecía del Síndrome de Ramsay Hunt.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara", dijo Bieber el año pasado, en un video que compartió en redes sociales.