Elisa Beristain se va contra Javier Ceriani por el final de "Chisme No Like", asegura la hizo vivir un tormento

Elisa Beristain, quien fuera una de las conductoras del famoso programa "Chisme No Like" que se terminó en el año 2024 por problemas con el conductor Javier Ceriani. En un video de sus redes sociales, por fin respondió a la polémica y aseguró que no fueron diferencias irreconciliables, fue una traición y no solamente eso, también por daño psicológico.

"No fue por diferencias irreconciliables, no fue por falta de ganas de seguir por mi parte, fue por algo mucho más doloroso, una traición. No fue cualquier traición, una que se gestó a mis espaldas, una que me tomó por sorpresa, una que me derrumbó. Esta persona que vino con piel de oveja, actuando sin dar la cara, le di toda mi confianza, jugó con la verdad, distorsionándola"

A través de su video, aseguró que tiene una historia muy profunda de violencia dentro del programa que por tantos años protagonizó. Aseguró que durante mucho tiempo vivió momentos horrorosos en donde se hablaba de su cuerpo como si se tratara de una broma, incluso dijo que se internó por daño emocional.

“Me llamaban gorda y vieja, a pesar de que yo le decía que no me dijera así porque estoy enferma. Tengo una enfermedad. Soy comedora compulsiva y cada vez que me estás agrediendo de esa manera, me pongo mal, me enferma. No hubo manera de hacerlo cambiar. Fueron años, por programa y ahí están ustedes, lo vieron. En una de las ausencias, me fui internarme porque tanto que me decía, obviamente causaba estragos, aunque le dijera que ya no me diga gorda, fueron dos hospitalizaciones, todo está documentado de manera legal”

¿Quién es Elisa Beristain?

Elisa Beristain es una figura prominente en el mundo del entretenimiento latino, conocida principalmente por su trabajo como periodista y conductora de televisión. Su reconocimiento se consolidó a través de su participación en el programa "Chisme No Like", junto a Javier Ceriani, mismo que terminó en 2024.

Además de su labor en la televisión, Beristain ha demostrado ser una mujer multifacética. También es productora e influencer de las redes sociales, manteniendo una fuerte presencia en plataformas como Instagram o YouTube, donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional.

Adicionalmente, Elisa Beristain está casada con Pepe Garza, un reconocido productor musical, y tienen dos hijas. Su vida personal, así como sus proyectos profesionales, la mantienen constantemente en el ojo público, ahora tiene su propio canal donde hace un programa de espectáculos y entretenimiento.