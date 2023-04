"Un bebé es una bendición": Belinda le desea lo mejor a Nodal y Cazzu tras embarazo

Belinda por fin reaccionó a la noticia de que su ex Christian Nodal será papá. A la artista se le preguntó sobre qué pensaba acerca del embarazo de Cazzu, por lo que su respuesta sorprendió a sus fanáticos, ya que indicó que "un bebé es una bendición". Hasta el momento, la cantante había evitado hablar sobre el tema, pero recientemente se animó y también hizo una petición a la prensa, debido a que ya no quiere que la involucren en cosas del pasado.

La intérprete de "Bella traición" se presentó en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, en donde tuvo un encuentro con sus fanáticos, a quienes les llevó agua; fue en ese momento en el que los reporteros la abordaron para preguntarle sobre el próximo debut como padre de su expareja. Como pocas veces, la también actriz se sinceró y reaccionó de forma positiva ante esta noticia, pues reconoció que es algo favorable para la argentina y el cantante de regional mexicano.

Belinda reacciona al embarazo de Cazzu

"Un bebé es una gran bendición", dijo Belinda ante las cámaras, sin embargo, también aprovechó para pedir a los periodistas que ya no le pregunten sobre su ex, pues señaló que quiere ser respetuosa con la nueva familia que formó con Cazzu, quien es su pareja desde hace alrededor de un año. La protagonista de "Bienvenidos a Edén" resaltó que ella no tiene por qué opinar al respecto, por lo que sólo les desea lo mejor.

"Ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto, la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo no tengo que hablar de nadie. Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición es una alegría. Así que por favor, ya no voy a responder más de esto. Les deseo lo mejor", destacó la cantante que tuvo una relación con Nodal hace un par de años, pero que lamentablemente terminó muy mal.

A pesar de que supuestamente estaba dando indirectas a Cazzu y Nodal, la intérprete de "Luz sin gravedad" por fin terminó con todas las especulaciones y les deseó lo mejor a la pareja, que ha demostrado que está muy emocionada por la llegada de su primer bebé. En tanto, Beli dejó claro que quiere dejar el tema de su polémico noviazgo con el artista, de 24 años, para enfocarse en su carrera profesional, pues actualmente está en uno de sus mejores momentos ya que tiene muchas presentaciones y estrenó la segunda temporada de su serie en Netflix.

Leyenda

Nodal y Cazzu anunciaron su embarazo hace algunos días. Después de que negar algunos rumores, al puro estilo de Rihanna, "La Jefa" reveló que estaba esperando a su primer bebé presumiendo su pancita en el escenario de uno de sus conciertos en Argentina. Después de esto, la prensa empezó a buscar las declaraciones de la ex estrella infantil de Televisa, que finalmente aceptó hablar y ponerle fin a esta polémica.

