Santa Fe Klan va a participar en la nueva película de “Rápidos y Furiosos”, ¿qué va a hacer?

Sin duda alguna, uno de los cantantes más exitosos del momento es Ángel Quezada, mejor conocido solamente como Santa Fe Klan, pues el joven nacido en Guanajuato no sólo ha conquistado a público mexicano, sino que de otras nacionalidades.

Además, Santa Fe Klan participó en la película “Black Panther: Wakanda Forever”, pues grabó una canción especial para la cinta en la que actuó el mexicano Tenoch Huerta, sin embargo, el rapero se encuentra un tanto decepcionado pues no utilizaron dicho tema para musicalizar la cinta, pero Ángel ya prepara una nueva participación en otra película.

Fue en entrevista con Franco Escamilla en donde Santa Fe klan contó que aunque sí grabó un tema para la película de “Black Panther: Wakanda Forever” el joven se siente utilizado pues nunca escuchó que saliera dicho tema en la exitosa película.

Incluso, Santa Fe Klan entre bromas contó a Franco Escamilla que fue varias veces a diversos cines a ver la película para confirmar que el tema que grabó no había sido incluido en la historia de superhéroes.

“Bien emocionado el día de la presentación y no salió la rola…siento que me usaron, la cante y me invitaron a la presentación, pero en la película, en el cine no salió, verdad de Dios, yo ya fui a verla cuatro veces (risas)” contó Santa Fe Klan