Ferka revela por fin qué fue lo que pasó con la mamá de Christian Estrada en el bautizo de su hijo

Sin duda alguna, una de las polémicas más fuertes en el 2022 fue la separación de Ferka Quiroz y Christian Estrada pues luego de confirmar que ya no estaban juntos, ambos protagonizaron una fuerte pelea luego que el controversial modelo intentó llevarse al hijo que tienen en común con una orden falsa.

Desde entonces, tanto Ferka como Christian comenzaron una guerra de declaraciones uno en contra del otro y aunque la también actriz en una entrevista que otorga al Programa Hoy reveló que su separación se había dado por una pelea en donde su entonces suegra tuvo mucho qué ver, no había dado detalles de lo que sucedió, pero recientemente ya lo habló y contó cómo sucedieron las cosas.

A finales del 2022, Ferka confirmó que se encontraba separada del padre de su hijo a pesar que semanas antes se habían comprometido y es que la actriz contó que fue víctima de ofensas y malos tratos por parte de la mamá de Christian Estrada durante el bautizo de Leonel, hijo de ambos.

Fue en entrevista con Mara Patricia Castañeda en donde Ferka dio detalles de lo que originó su ruptura con Christian Estrada, pues aunque todo aparentemente estaba bien en su relación, fue una pelea con su entonces suegra lo que la llevó a tomar la decisión de separarse del modelo.

“el día del bautizo, no sé, no sé si fue la luna, las copas, el aire, el celo del anillo, no lo sé, de verdad me encantaría (saberlo), pasa que me falta al respeto verbalmente, no me gusta, luego tengo este carácter que no me sé dejar ni de ella ni de nadie, contesto y como que nos empezamos a hacer como que la cosa se pone intensa y él no está presente”, contó Ferka en entrevista