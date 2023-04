Bárbara de Regil se le va con todo a Ferka: “Ella no me conoce”

Durante la pandemia, varios famosos tuvieron que reinventarse para seguir vigentes pues debido a la situación que se vivía, la gente no podía salir ni siquiera a hacer ejercicio por lo que muchos decidieron prender sus cámaras y desde sus casas dar clases de acondicionamiento físico, tal es el caso de Bárbara de Regil.

Justo esto, fue lo que llevó a la protagonista de la versión mexicana de “Rosario Tijeras” a recibir cientos de críticas de usuarios de redes sociales así como de colegas, entre ellos Ferka quien recientemente en una entrevista recordó este pleito por lo que Bárbara de Regil no se dejó y esta vez se le fue con todo a la ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Hace algunos días, Ferka estuvo en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, ahí recordaron la pelea que protagonizaron las actrices en la pandemia a lo que Quiroz reveló que el comentario que dijo no fue exclusivamente para ella sino para todos los que aprovecharon ese boom.

Y es que de acuerdo con Ferka, quien instruye gente y da clases debe tener algún tipo de diploma o certificado, tras estas declaraciones, reporteros de Venga la Alegría cuestionaron a Bárbara de Regil sobre lo que dijo la ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” y se le fue con todo a su colega.

Bárbara no pudo ocultar su enojo al saber de las declaraciones de Ferka pues al inicio de su respuesta, la actriz de “Cabo” aseguró que : “Cuando no te voltean a ver, hablas de otra persona para que te volteen a ver”.

Y aunque De Regil asegura que sí conoce a Ferka e incluso han trabajado juntas en algunos proyectos, Quiroz no sabe nada sobre su vida por lo que solo habló sin ningún tipo de sustento.

“ella no sabe mi historial, no sabe mi vida, no sabe qué hecho, no sabe en que me he dedicado en mis tiempos, eso es solo salir y abrir la boca…”, dijo Bárbara de Regil