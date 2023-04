VIDEO | Bárbara de Regil lanza poderoso mensaje de motivación y presume el poder de sus piernas en el gym

Bárbara de Regil se convirtió en una de esas figuras públicas que dividió al público, o la quieren o la "odian". Esto último a raíz de sus polémicas, aunque en últimas fechas se ha enfocado en su trabajo y el acondicionamiento físico, actividad que no suelta ni soltaré, pues se ha convertido en parte de su día a día.

En el último video que publicó en su cuenta de Instagram lanzó un poderoso mensaje para motivar a sus seguidores, además de enseñarles los resultados de no rendirse ni siquiera cuando se siente muy exhausta. Aquellos que siguen a la joven actriz sabrán a la perfección que ella misma ha compartido que en ocasiones tiene flojera, pero al final termina corriendo y saltando, algo que muy pocos hacen.

"Acuérdate que la misma voz que te dice ríndete, no puedes, estás 'cansada'... esa voz que te sabotea para que no lo hagas puede ser la misma voz que te diga hazlo, levántate, sí se puede, dale con todo. ¡Te amo!", dijo Bárbara de Regil antes de poner un pie en el gimnasio y demostrar toda su fortaleza física impulsada con el poder del pensamiento.

Bárbara de Regil entrenó en bikini (Foto: captura de pantalla)

Bárbara de Regil presume sus poderosas piernas

Bárbara de Regil, además de ser una excelente actriz, también dedica gran parte de su vida a generar contenido en las redes sociales para motivar a las personas y que migren a una mejor calidad de vida, con ejercicios y comida saludable. Por si fuera poco, les comparte la sabiduría que ha recopilado con el paso de los años, algo que le ha servido mucho, pues se ha vuelto una mujer querida, pese a sus tropezones.

"No consigues la vida que sueñas sólo soñandola, la consigues esforzándote. ¡Muévete! El movimiento es la medicina para el estado emocional, físico y mental. No hables, sólo actúa. No digas nada, sólo demuéstralo. No prometas, sólo pruébalo", fue el mensaje que escribió sobre la grabación donde se le puede ver haciendo sentadillas con unas pesas, realizando saltos ejercicios para el cuerpo en general.

Bárbara de Regil motiva a sus seguidores (Foto: IG @barbaraderegil)

Cabe destacar que Bárbara de Regil realizó toda su rutina en un conjunto deportivo bastante minúsculo, pues prácticamente se puso un bañador y un top con la finalidad de estar más cómoda y claro, presumir su cuerpo definido. Esto último lo encontraron un poco extraño sus seguidores, pero al final mencionaron que era muy su estilo.

