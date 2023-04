Bárbara de Regil asegura que no le da importancia a los “chismes” en las noticias: “No hace falta ni vengarte”

Una de las actrices que capturó la atención de la audiencia desde que debutó en la pantalla chica es Bárbara de Regil. Su personalidad, dominio de la cámara y belleza la llevaron a la cima de la popularidad en México, además de su labor como influencer y gurú del mundo fitness.

Es justamente su labor en las redes sociales donde se ha hecho amar y odiar por los internautas, pues en diversas ocasiones llegó a hacer comentarios desafortunados que le valieron volverse viral por semanas. Aprendida la lección, la originaria de la Ciudad de México hoy ofrece consejos de vida, así como rutinas para que las personas migren hacia un estilo de vida más saludable.

Sin embargo, a veces Bárbara de Regil ha tenido que lidiar con la prensa rosa, que la busca para conocer sus proyectos o cuál es su situación personal. Aunque también, asegura, le es más fácil inventar "chismes" para vender. La última obra que protagonizó y resultó ser exitosa fue "Cabo", a lado de Rebecca Jones (q.e.p.d) y que le dejó como resultado múltiples entrevistas para diversos medios de comunicación.

Bárbara de Regil es una de las actrices más reconocidas de México (Foto: IG @barbaraderegil)

Bárbara de Regil se lanza contra los medios que inventan chismes

A través de sus historias de Instagram, Bárbara de Regil lanzó la dinámica de preguntas y respuestas para volver a acercarse a su público. Una de las cuestiones que le hicieron fue su sentir cuando los periodistas la "atacan". Aunque aseguró que respeta la labor de los comunicadores y cuando se topa con aquellos que "buscan la nota", ya no siente nada, pues prefiere darle más peso a su paz mental.

"Aprendí algo muy valioso, algo que me da paz. No importa que el periodista tenga 30 años de carrera, algunos (no todos) lo que buscan es la nota, les vale si es chisme, mentira o verdad. Pero no hace falta ni vengarte, no contestar a cada nota", escribió la actriz para después lanzar un listado sobre el tema.

Bárbara de Regil ya no le da importancia a los chismes (Foto: captura de pantalla)

"1. La gente mala se hace daño solita.

2. Karma

3. Entendí que para algunos periodistas comer es = a inventar.

4. Hay gente que le mama el chisme sea real o no y esa gente es la que les consumen . Entonces tienen su respetable público.

5. Yo sé quien soy, yo y la gente que me ama. Me dedico a mi a seguir trabajando y chao, cada quien su vida.

6. ¡Ojo! Hay periodistas que respeto por su gran trabajo y a esos siempre les doy entrevistas porque hacen muy bien su trabajo."

De igual forma, Bárbara de Regil compartió un tierno momento donde se reunió con pacientes de algún hospital. Explicó que "todos necesitamos un abrazo de vez en cuando. Paz y amor", escribió. ¿Será que sus declaraciones se vean reflejadas en las revistas de espectáculos?

Bárbara de Regil siempre busca acercarse a la gente (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

Bárbara de Regil asegura que ama sus pies aunque no sean bonitos: “Tengo juanetes y callos”