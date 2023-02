Bárbara de Regil apoya a Michelle Rodríguez tras críticas por portada de revista: "Te ves espectacular"

Michelle Rodríguez recientemente compartió las imágenes de su portada para la revista Marie Claire y causó un debate en las redes sociales en torno a su cuerpo, pues recibió muchas críticas por parte de los internautas, sin embargo, en respuesta, fueron muchas las famosas que la apoyaron, como Bárbara de Regil, quien lanzó un poderoso mensaje en sus redes sociales y aseguró: "Te ves espectacular".

Fue el pasado 25 de enero cuando Michelle y la conocida publicación de moda y estilo de vida compartieron en redes las imágenes de la comediante, tanto de la portada como de interiores, edición en la que también compartió un "poderoso mensaje sobre la importancia que tiene ser nosotrxs mismos y aprender a ser nuestra mejor compañía", escribieron en las cuentas oficiales de la revista.

Luego de los mensajes negativos que recibió por las imágenes en las que se muestra en lencería y con otros modernos looks, Rodríguez decidió no quedarse callada y en un video lanzó un mensaje que generó miles de aplausos: "Soy digna de respeto y amor por el simple hecho de existir. Soy digna de ser vista y reconocida por mis talentos, aptitudes y también por mi belleza. Mi cuerpo es bello, existe, siente, lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, es una revolución", dijo la talentosa actriz.

Bárbara de Regil apoya a Michelle Rodríguez

Luego de que Michelle, de 39 años, compartiera las fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen miles de fanáticos, fueron muchos los mensajes positivos que recibió, y de estos destacaron los de otras famosas, como María León y Aislinn Derbez, quienes en sus cuentas oficiales de redes publicaron palabras con las que dejaron claro que apoyan por completo a la originaria de Xochimilco.

Entre las celebridades que le han mostrado su solidaridad a Rodríguez destacó la actriz Bárbara de Regil, quien ha ganado mucha popularidad en las redes sociales como influencer fitness, y quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto de la portada de la protagonista de la serie "40 y 20" y escribió: "El respeto por tu propio cuerpo es la condición fundamental para respetar y cuidar el de los demás. @michihart te ves espectacular!!! Te quiero".

Bárbara mostró su apoyo a Michelle con un poderoso mensaje. IG @barbaraderegil

Así, la protagonista de "Rosario Tijeras" dejó claro que no va en contra de los cuerpos que salen de los cánones de belleza impuestos por la sociedad y los medios de comunicación. Además, compartió otras imágenes para mostrar que ninguna mujer "es perfecta", pues en la foto que publicó se puede observar su abdomen con estrías, algo considerado como un "defecto", pero que ella ha defendido como algo que se debe normalizar.

"Todas tenemos estrías, chaparreras, acné, etc. Ninguna es perfecta!!! lo que pasa es que no todas muestran o hablan de lo que no les gusta... y vemos Instagrams de otras "perfectas" y pensamos uy quiero eso, quiero aquello que tiene ella, nos comparamos, y ese es el error (...) La pregunta que yo me hice hace años fue ¿voy a vivir insegura por esa parte dl cuerpo que no me gusta? Me respondí: 'No más Bárbara'", escribió De Regil para acompañar la imagen.

La influencer y actriz se mostró al natural, "ninguna es perfecta". IG @barbaraderegil

