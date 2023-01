Bárbara de Regil estalla contra críticas por mensaje homofóbico de su cuenta en Twitter: "Tú estás mal"

Bárbara de Regil no se quedó callada ante las críticas que le llegaron por un supuesto mensaje homofóbico de su cuenta en Twitter. La actriz estalló en contra de un usuario que le dejó un comentario ofensivo después de que se hiciera viral su presunta posición en contra de miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ y para aclarar la situación compartió en sus historias de Instagram un pequeño video en donde habló al respecto.

La protagonista de "Cabo" tomó su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene más de 8.5 millones de seguidores, para contestar a una persona que le escribió "asquerosa" debido a que en redes sociales hay un Tweet en el que la actriz señala que no se puede hablar con los "gays" debido que sólo conversan de algunos temas, mientras que las personas heterosexuales pueden diversificar sus puntos de vista, por lo que señala que son mejor compañía.

No obstante, la actriz, de 35 años, aclaró que es un mensaje que ella no redactó y aseguró que sus detractores sólo se enfocan en las noticias malas sobre ella para atacarla. "Haters bye, no pelo. Pero este es un mensaje de reflexión para todos. Tú decidiste atacarme diciéndome asquerosa por pensar que escribir algo que no no escribí", aclaró Bárbara, quien dejó ver que el supuesto comentario en el que se refiere a los miembros de la comunidad homosexual, podría tratarse de una edición en la que la quieren dejar mal.

Bárbara de Regil estalla contra sus detractores

En su video, De Regil trató de hacer conciencia entre sus millones de admiradores y de las personas que la atacan, ya que indicó que aunque a ella ya no le importan los comentarios negativos, hay gente que sí les perjudica. "Esto ya me la pela. Nadie me afecta, nadie me roba mi paz. Pero hace un mensaje como esto el leer que asquerosa me hubiera puesto a llorar. Hay mucha gente a la que realmente le afecta esto", destacó la protagonista de telenovelas quién constantemente está en medio de la polémica debido a sus declaraciones.

"Tú no sabes cómo me puede afectar esto, ¿por qué lo haces?, ¿por qué no inviertes ese tiempo en hacer algo para ti, para construir algo para ti?, ¿por qué inviertes en querer hacer sentir a alguien mal?, porque supongo que tú estas mal y quieres que los demás se sientan mal como tú. No dedícate tiempo a ti, todo con amor. Respeta a los demás", finalizó su mensaje Bárbara que descartó haber escrito algún comentario en contra de las personas homosexuales.

El Tweet de Bárbara de Regil sería una edición Foto: Especial

Y es que hace algunos días, en redes sociales se hizo viral una captura de pantalla de la cuenta de Twitter de Bárbara de Regil, quien presuntamente escribió: "Con los gays solo puedes platicar sobre dragas, travestis y cantantes pop... Con los heteros puedes platicar de arte, música, ciencias sociales, política, astronomía, medicina, etcétera. Mucha mejor compañía los heteros". Usuarios de internet la "cancelaron" nuevamente y colocaron algunas críticas contra la actriz, que presuntamente borró la publicación.

Sin embargo, ahora la misma protagonista de "Rosario Tijeras" declaró que ella no ha escrito nada en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, quien ya la había "tundido" cuando participó como jueza invitada en el reality de "La Más Draga", en la que además de promocionar su proteína, también sacó de la competencia a uno de los concursantes favoritos del público en ese entonces.

