Bárbara de Regil fue un "dolor de cabeza" en "Cabo", aseguran sus compañeros

Bárbara de Regil terminó las grabaciones de la telenovela "Cabo", la cual, según se dice, no tuvo los resultados de audiencia esperados. Además de esto, recientemente se dio a conocer que algunos de sus compañeros de la producción consideran que fue "un dolor de cabeza", pues es complicado trabajar con ella. Es así como la actriz vuelve a estar en el centro de la polémica, debido a sus actitudes, ya que no es la primera vez que se escucha un rumor como este.

Fue el periodista Luis Magaña que durante su participación en el programa "De Historia en Historia", reveló que algunos de los maquillistas y vestuaristas habían terminado alucinándola debido a su comportamiento. "Debe ser bien gacho, hacer un personaje estelar, protagónico en una empresa en la que soñaste con trabajar toda tu vida y que cuando termine, no haya nadie que diga 'ay que lástima, te voy a extrañar', nadie", dijo el comunicador de espectáculos, quien habló sobre el final del rodaje de la telenovela de José Alberto "El Güero" Castro.

Compañeros aseguran que Bárbara de Regil es "un dolor de cabeza"

El también conductor explicó que acudió a Televisa a hacer una participación especial, por lo que tuvo la oportunidad de platicar con algunos miembros del staff, quienes le revelaron que quedaron muy molestos con Bárbara de Regil, a la cual tacharon de una persona desagradable y maleducada. Por esta razón, pocos fueron los que hicieron una buena relación con la influencer fitness.

Bárbara de Regil no se llevó bien con el equipo de producción IG @barbaraderegil

"A mí me tocó hacer una participación especial en un programa, y fue en el mismo lugar y con el mismo staff que trabajaba en 'Cabo', porque la novela ya se acabó de hacer, entonces me tocó en ese foro y me impresionó muchísimo porque les dije '¿cómo les fue?', los conozco de toda la vida, y todos diciendo 'qué dolor de cabeza, qué mujer tan desagradable, tan mal educada'", recordó los comentarios que le hizo parte del equipo que se llevaron un mal sabor de boca al trabajar con la polémica actriz, de 35 años.

El reportero de espectáculos, también contó una anécdota en la que Bárbara llegó al foro de grabación con una Rosca de Reyes, pocos días antes de terminar de filmar las últimas escenas, pero debido a que no se llevaba bien con la mayoría del equipo de producción, casi nadie se habría acercado a convivir con ella, ya que solo unos cuantos hicieron amistad con la celebridad, como fue el caso de María Chacón, con quien siempre mostró tener una relación cercana y hasta hicieron colaboraciones para redes sociales.

"Acabó mal con vestuario, con audio, con maquillaje, con peinados, con los de escenografía, con los de iluminación, o sea, al final, para que me entienda, llevó una rosca y la acabó partiendo sola, se acercaron como cinco personas con ella, porque todo el mundo la alucinaba", finalizó su comentario Luis Magaña, quien vuelve a poner en duda la actitud positiva de Bárbara de Regil, pues no es la primera vez que se rumora que la actriz e influencer trata mal a las personas del staff.

Bárbara de Regil comenzó en Telehit y después siguió como talento de Tv Azteca por muchos años, pero fue hasta que protagonizó "Rosario Tijeras" que su popularidad se disparó y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de la televisión. Asimismo, se formó una carrera en las redes sociales como influencer fitness, y aunque cuenta con muchos seguidores ha sido muy criticada por sus diversos comentarios.

