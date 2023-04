Bárbara de Regil asegura que ama sus pies aunque no sean bonitos: “Tengo juanetes y callos”

Para cualquier artista la imagen es algo esencial, por lo que siempre harán lo posible por verse a la perfección ya que así lo demandan las cámaras y ahora las redes sociales. En el caso de Bárbara de Regil, aunque ella siempre cuida cada detalle también se acepta tal y como es: su estrías, cicatrices y hasta la axila oscura. Sin embargo, ahora agregó una parte de su cuerpo que ama, pero que podría no ser muy estética.

A través de las historias de su Instagram entró a la dinámica de preguntas y respuestas donde tuvo un mayor contacto con sus seguidores, quienes la adoran. Uno de ellos le preguntó si tiene "pies bonitos". La protagonista de "Cabo" aceptó que no, pues tiene algunas "imperfecciones" como callos, juanetes y son huesudos, por lo que jamás podría ser modelo de esa parte del cuerpo.

No obstante, Bárbara de Regil expresó que aunque pudieran verse feos para muchas personas, ella los considera hermosos, además de que los ama ya que "me llevan y me traen", escribió la actriz e influencer. Otra de las preguntas fue por el momento más difícil de su vida; sólo se respondió que existen varios ya que su vida "es una montaña rusa".

Bárbara de Regil siempre se ha aceptado tal y como es (Foto: captura de pantalla)

Bárbara de Regil y sus otros "defectos"

Aunque Bárbara de Regil se ha metido en algunos problemas por expresar lo que piensa y siente, también es una de las mujeres que más quieren los internautas. Esto se debe a que se da un espacio en sus redes sociales para ofrecerles un consejo y motivarlos con sus múltiples rutinas de ejercicio para mudarse a un mejor estilo de vida.

Lo cierto es que también es muy transparente y se muestra tal como es ante todos y cada uno de los que la siguen. Lo que para muchos podría ser motivo de vergüenza, para ella es de orgullo y así lo dejó ver a través de una publicación donde ella misma señaló las estrías de su abdomen, la cicatriz cerca de su pecho y la axila oscura, algo que cualquiera tiene.



Bárbara de Regil está orgullosa de su físico (Foto: IG @barbaraderegil)

